موسكو: كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن عضو بالبرلمان الروسي قوله، الجمعة: إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة لصاروخ بعيد المدى تعتقد أنه قادر على الوصول إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة.
وقالت الوكالة: إن عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي ” أنتون موروزوف ” ومشرعين آخرين؛ قاموا بزيارة إلى بيونغ يانغ منذ الثاني من أكتوبر الجاري وحتى اليوم الجمعة.
وقال ” موروزوف ” : ” إنهم يجهزون لتجارب جديدة لصاروخ بعيد المدى. بل إنهم قدموا لنا حسابات رياضية يعتقدون أنها تثبت أن صاروخهم قادر على ضرب الساحل الغربي للولايات المتحدة ” .
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الإعلام الروسية: ” بحسب فهمنا، إنهم يعتزمون إطلاق صاروخ آخر بعيد المدى في المستقبل القريب. وبوجه عام فإن مزاجهم عدائي إلى حد ما ” .
وتصاعد التوتر في الأسابيع الماضية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتبادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التهديدات والشتائم.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4885 ] نشر منذ 2 ساعتين
. كـلام اللـيل يمحـيه ألنـهار يابـوخــدود فــتانـه .
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1168 ] نشر منذ 2 ساعتين
نصيحة ياترامب استقيل وشتري مخك
مطبج كوريا طالب حرش
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35055 ] نشر منذ 2 ساعتين
البس خوذتك وتحيزم بقوتك ياابو خدود ورديه ، ولا تلتفت لاحد موليه ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4885 ] نشر منذ 2 ساعتين
حبيب قلبي ابومحمد الله يمسيك بالخير وألنور وألسرور وكل أنواع ألزهور .🌹🌷💐🌻.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 943 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش ساكت ياترامب منتظر كيم يطلق صواريخها هذه المرة علي السواحل الامريكية اتغدي فيه قبل مايتعشي فيك امطره بشتي انواع الصواريخ من الجو والبر والبحر لاتعطيهم فرصة يلتقطو انفاسهم الا وقد اصبحت بوينغ ينغ كومة رماد مثل هورشيما
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5977 ] نشر منذ 17 دقيقة
خبل كوري