موسكو: كوريا الشمالية تستعد لإطلاق صاروخ

موسكو(صدى):

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن عضو بالبرلمان الروسي قوله، الجمعة: إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة لصاروخ بعيد المدى تعتقد أنه قادر على الوصول إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وقالت الوكالة: إن عضو لجنة الشؤون الدولية بمجلس النواب الروسي ” أنتون موروزوف ” ومشرعين آخرين؛ قاموا بزيارة إلى بيونغ يانغ منذ الثاني من أكتوبر الجاري وحتى اليوم الجمعة.

وقال ” موروزوف ” : ” إنهم يجهزون لتجارب جديدة لصاروخ بعيد المدى. بل إنهم قدموا لنا حسابات رياضية يعتقدون أنها تثبت أن صاروخهم قادر على ضرب الساحل الغربي للولايات المتحدة ” .

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الإعلام الروسية: ” بحسب فهمنا، إنهم يعتزمون إطلاق صاروخ آخر بعيد المدى في المستقبل القريب. وبوجه عام فإن مزاجهم عدائي إلى حد ما ” .

وتصاعد التوتر في الأسابيع الماضية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتبادل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التهديدات والشتائم.