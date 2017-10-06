نيشيمورا يعود للواجهة من جديد

نواف السالم(صدى):

عاد الحكم الياباني يويتشي نيشيمورا مجدداً إلى الواجهة، بعد تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء، لفريق كاواساكي فرونتال الياباني، في المباراة التي جمعتـه بفريق سيريزو أوساكا، ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الياباني الممتاز.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحالة التحكيمية، معلقين عليها بقولهم: ” نيشيمورا باقي صامل، يطنش ضربة جزاء لفريق لون قميصه أزرق مع فريق أبيض في اليابان، يبدو أنه يكره أي فريق لون قميصه أزرق ” .

يذكر أن الحكم الياباني أدار المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بين الهلال وسيدني الأسترالي، واعتبرته الجماهير الهلالية وقتها سبباً أول في ضياع اللقب الآسيوي من فريقهم.