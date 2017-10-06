نيشيمورا يعود للواجهة من جديد
عاد الحكم الياباني يويتشي نيشيمورا مجدداً إلى الواجهة، بعد تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء، لفريق كاواساكي فرونتال الياباني، في المباراة التي جمعتـه بفريق سيريزو أوساكا، ضمن الجولة الـ 28 من الدوري الياباني الممتاز.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحالة التحكيمية، معلقين عليها بقولهم: ” نيشيمورا باقي صامل، يطنش ضربة جزاء لفريق لون قميصه أزرق مع فريق أبيض في اليابان، يبدو أنه يكره أي فريق لون قميصه أزرق ” .
يذكر أن الحكم الياباني أدار المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بين الهلال وسيدني الأسترالي، واعتبرته الجماهير الهلالية وقتها سبباً أول في ضياع اللقب الآسيوي من فريقهم.
ولد الديرة[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 4 ساعات
حكم ممتاز
سعود[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 4 ساعات
حكم 10/10
ودي يحكم مبارات الهلال في النهاىي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1168 ] نشر منذ 3 ساعات
سلب الهلال من نيشيمورا بطولة
هاهو الهلال بعبع للكل في اسيا واين فريق المطبلين لنيشيمورا
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 884 ] نشر منذ 3 ساعات
ياجمهور المسيار اخبركم تشجعون الفرق يسيرون عليكم لحقتم حتى الحكام مبروك عليكم اول حكم مسيار من له عاده مايتركها ان شا ءالله نفرح بالبطولة الحقيقية من الملعب ماهو من مكاتب الترشيح
زائر[ عدد التعليقات: 798 ] نشر منذ 3 ساعات
الحكم الياباني نشمي مورا احسن حكم في اسيا اتمني ترشيحه لكاس العالم .
ابو وليد[ عدد التعليقات: 471 ] نشر منذ 2 ساعتين
الفقراء يدورون فرحه لو سعبوله من حكم ياباني — الله لا يفرحكم في الكوره ابد يا مسيار
مرسيدس[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 1 ساعة
سنافري ماذا يعني لكم الحكم الياباني هههههه
مرسيدس[ عدد التعليقات: 108 ] نشر منذ 1 ساعة
الياباني ذا كابس على السنافر هههههه
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5977 ] نشر منذ 38 دقيقة
لست هلالي لكن الحق يقال انه
حكم وقح يفترض يشطب من التحكيم
عبدالهادي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 11 دقيقة
يا ضعيفين هالفقراوية ههههههههههههههه
تاركين فضايح فريقهم أبو نقطه والمركز السابع ويلاحقون الزعيم حتى في كرة الطائرة
طبعاً لن نشاهد ظلم للفريق الفقراوي في تصفيات آسيا لأنهم إذا شاركوا مع الدفع الرباعي
خرج أصفر الرياض الصغير من التصفيات من الدور الأول بالخمسة والأربعة كالعادة والمصيبه
أنهم ينضربون في كل مباراة فريق عجيب هههههههههههههههههههه