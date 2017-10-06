5 أشياء يفكر بها الطبيب خلال معاينة النساء
تُعتبر زيارة الطبيب النسائي من أكثر الأمور التي تقلق المرأة وتحرجها سواء بعد الزواج أو قبله أو أثناء الحمل وبعده. لكن هذه الزيارة لا مفرّ منها كما تعلمين.
قد تخجلين من طرح بعض الأسئلة على طبيبك النسائي وقد تشعرين بالإحراج أثناء معاينته لك. لكن وبعيدا من مسألة الإحراج، ما الذي يفكر به الطبيب النسائي فعلا أثناء معاينته المرأة؟ سؤال لا بدّ أنك سألته يوما ما على نفسك. الإجابة في السّطور التالية:
– ” عملي مهم جدا لصحتك، لذا توقفي عن التفكير بأن هذه المهنة مهينة! ” : بعض النساء ينظرن الى مهنة الطبيب النسائي مهينة أو ليست كباقي المهن لمجرد أنه يقوم بفحص أعضاء المرأة الحميمة.
– ” نحن لا ننظر إلى جسم المرأة كجسم بل كحالة طبية يجب معاينتها؛ لذا لا داعي لكل نوبات الخجل والإحراج ” .
– لا تخجلي من طرح كل الأسئلة التي تدور في بالك وتخجلين من طرحها على طبيبك النسائي، لأنها قد تنقذ حياتك وتحميك من المشاكل الصحية التي قد تتعرّضين لها في أي وقت.
– ” ليت النساء يتعاملن معنا كأطباء وليس كرجال لأننا لا نقوم سوى بممارسة مهنتنا ” : تعاملي مع طبيبك كطبيب تحتاجين إليه من أجل صحتك وليس كرجل ينظر إلى جسمك.
– ” نحن أيضا نكره إهمال المرأة لنفسها وصحتها لمجرّد أنها لا تحبّ زيارة الطبيب النسائي ” : صحتك الهدف الأساس الذي يعمل من أجله الطبيب النسائي لذا لا تهمليها ولا تنسي الفحوصات الروتينية لمجرد أنك لا تحبين زيارة الطبيب.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19710 ] نشر منذ 12 ساعة
طيب
حطيط[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 12 ساعة
والنتيجة= لمسةٌ فضحكةٌ فلقاءٌ فموعدٌ
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5019 ] نشر منذ 12 ساعة
أيضا نكره إهمال المرأة لنفسها وصحتها لمجرّد أنها لا تحبّ زيارة الطبيب النسائي ”هههه😊ذي تنطبق علي ماحب زيارتكم مع احترامي لكم😊 ماعمري تعالجت عند دختور😂 من باب الخجل والله كونه رجال😁😊 افحط بالخاصات لين القى دكتوره😂👌😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14840 ] نشر منذ 11 ساعة
بعض الأحيان للضروره أحكام !
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4892 ] نشر منذ 11 ساعة
طـــــــــــــــيب ليتـــــــــــني طبــــــــــــــيب . هههههههه.😁😄.
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تــراها مــــــــــــزوح . أمزح . أمزح .😊😜😂😂.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19710 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يشفي كل مريضة وياعفيها ويسترها. دنيا واخره والله بعضهن تنجبر من الوجع
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5019 ] نشر منذ 6 ساعات
اللهم آمين اكيد❤
M-512[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 4 ساعات
ياربي رحمتكك وش هاالغباء فيه شئ اسمه طبيبات الرجل بطبيعته ينجذب للمرأة الجميلة وانا كارجل اخجل وانا اقول الشئ هذا الحمدلله المستشفيات مليانه نساء طبيبات وااوو ماتخيل انا نفسي امرأة وفاتح الماخوذ قدامه وهو مسوي full time action يععععع.
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9523 ] نشر منذ 4 ساعات
الدكتور النسائي قصدهم حق امراض النساء من دورهه وخلافه 😅 هذا مستحيل ارؤح له ..
بس لو كان المرض مختلف ومافيه الا رجال فعادي هذي ضرؤره ..
..
اليؤم تعبت شؤي .. ؤرحت المستشفى وشافوني دكتورين وكشفت عليهم عادي مافيه الا هم ..
🙂🙂
ديننناا ميسسر الحمدلله 💜💜
ناقده ومتابعه🌷[ عدد التعليقات: 1601 ] نشر منذ 4 ساعات
للضروره احكام احيان يكون الدكتور شاطر ومختص لمرض معين نضطر نزوره
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9206 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يسترنا فعلاً ديننا يسر،، ولكن بعض البنات فيها حياء بزيادة وهالشئ بوجهه نظري احبه في البنت،، وليس تقليل بغيرها ولكن كما تفضلت الاخت بان للظرورة احكام..
ببعض المحافظات الصغيرة البعض يحمل سلاح 🔫 ويجي بيقتل لو عرف ان زوجته ولدهاّ طبيب 😷
§ لهفــــــــة ~ العٱٱٱٱٱشق §[ عدد التعليقات: 9206 ] نشر منذ 4 ساعات
اقصد الاخت دانه اللي قالت للضرورة احكام
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19710 ] نشر منذ 52 دقيقة
صباح الخير على الجميع
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19710 ] نشر منذ 49 دقيقة
اخي لهفه اللي قالت ل الضروره احكام ناقده ومتابعه وليست دانه
المهم مو كل التخصصات فيها طبيبات
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19710 ] نشر منذ 43 دقيقة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه ايه. طلعت حتى دانه قالت نفس الكلام