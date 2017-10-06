5 أشياء يفكر بها الطبيب خلال معاينة النساء

متابعات(صدى):

تُعتبر زيارة الطبيب النسائي من أكثر الأمور التي تقلق المرأة وتحرجها سواء بعد الزواج أو قبله أو أثناء الحمل وبعده. لكن هذه الزيارة لا مفرّ منها كما تعلمين.

قد تخجلين من طرح بعض الأسئلة على طبيبك النسائي وقد تشعرين بالإحراج أثناء معاينته لك. لكن وبعيدا من مسألة الإحراج، ما الذي يفكر به الطبيب النسائي فعلا أثناء معاينته المرأة؟ سؤال لا بدّ أنك سألته يوما ما على نفسك. الإجابة في السّطور التالية:

– ” عملي مهم جدا لصحتك، لذا توقفي عن التفكير بأن هذه المهنة مهينة! ” : بعض النساء ينظرن الى مهنة الطبيب النسائي مهينة أو ليست كباقي المهن لمجرد أنه يقوم بفحص أعضاء المرأة الحميمة.

– ” نحن لا ننظر إلى جسم المرأة كجسم بل كحالة طبية يجب معاينتها؛ لذا لا داعي لكل نوبات الخجل والإحراج ” .

– لا تخجلي من طرح كل الأسئلة التي تدور في بالك وتخجلين من طرحها على طبيبك النسائي، لأنها قد تنقذ حياتك وتحميك من المشاكل الصحية التي قد تتعرّضين لها في أي وقت.

– ” ليت النساء يتعاملن معنا كأطباء وليس كرجال لأننا لا نقوم سوى بممارسة مهنتنا ” : تعاملي مع طبيبك كطبيب تحتاجين إليه من أجل صحتك وليس كرجل ينظر إلى جسمك.

– ” نحن أيضا نكره إهمال المرأة لنفسها وصحتها لمجرّد أنها لا تحبّ زيارة الطبيب النسائي ” : صحتك الهدف الأساس الذي يعمل من أجله الطبيب النسائي لذا لا تهمليها ولا تنسي الفحوصات الروتينية لمجرد أنك لا تحبين زيارة الطبيب.