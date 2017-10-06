بالفيديو.. تعرف على هدية مدير أعمال الفنانة أحلام لها

أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة الاماراتية أحلام ، عبر تطبيق ” سناب شات ” مقاطع فيديو طريفة مع مدير أعمالها نايف اليوسف، بعد مشاركتها في حفل زفاف ملكي للأميرة فلوه بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود.

وقالت أحلام بدلع مقلدة صوت الأطفال: “ انا غنيت حلو في العرس صح؟ وانت كنت مبسوط في العرس ” ، وتابعت: ” بدي هدية.. ما حدا أحضرلي هدية من زمان ” .

ورد عليها نائف: “ اليوم طائرتنا إلى لندن واحلى شوبينغ على حسابي ” ، لتردّ بطرافة: ” هل الميزانية مفتوحة؟ ” ، ليرد: ” ضمن المعقول ” .

وأكملت ” الملكة ” دلعها وطرافتها، وكررت ” مدير أعمالي وعدني بالسفر الى بريطانيا للشوبينغ ” ، وراحت تضحك بصوتها المبحوح بدلع وطفولة.