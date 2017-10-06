بالفيديو.. تعرف على هدية مدير أعمال الفنانة أحلام لها
نشرت الفنانة الاماراتية أحلام ، عبر تطبيق ” سناب شات ” مقاطع فيديو طريفة مع مدير أعمالها نايف اليوسف، بعد مشاركتها في حفل زفاف ملكي للأميرة فلوه بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود.
وقالت أحلام بدلع مقلدة صوت الأطفال: “ انا غنيت حلو في العرس صح؟ وانت كنت مبسوط في العرس ” ، وتابعت: ” بدي هدية.. ما حدا أحضرلي هدية من زمان ” .
ورد عليها نائف: “ اليوم طائرتنا إلى لندن واحلى شوبينغ على حسابي ” ، لتردّ بطرافة: ” هل الميزانية مفتوحة؟ ” ، ليرد: ” ضمن المعقول ” .
وأكملت ” الملكة ” دلعها وطرافتها، وكررت ” مدير أعمالي وعدني بالسفر الى بريطانيا للشوبينغ ” ، وراحت تضحك بصوتها المبحوح بدلع وطفولة.
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 8 ساعات
ياموزع العقول يارب
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 6 ساعات
وافق شن طبقه
عجوز الشياطين فاحة نتانتها للملأ
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4889 ] نشر منذ 6 ساعات
يـــــــــــــــــوم شــــــــــــــــاب ودوه الكِـــــــــــــــــتاب .😜😂😁😄.
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5977 ] نشر منذ 3 ساعات
تافهه وثقيلة دم بشكل موطبيعي
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35080 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله من ثقل الدم مع قلة الحلا ,, والملاغه الزايده ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19703 ] نشر منذ 2 ساعتين
سبحان موزع العقول
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14839 ] نشر منذ 22 دقيقة
ياااه استغفر الله بس