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بالفيديو.. تعرف على هدية مدير أعمال الفنانة أحلام لها

بالفيديو.. تعرف على هدية مدير أعمال الفنانة أحلام لها
أماني الغامدي(صدى):

نشرت الفنانة الاماراتية أحلام ، عبر تطبيق ” سناب شات ” مقاطع فيديو طريفة مع مدير أعمالها نايف اليوسف، بعد مشاركتها في حفل زفاف ملكي للأميرة فلوه بنت سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود.

وقالت أحلام بدلع مقلدة صوت الأطفال: “ انا غنيت حلو في العرس صح؟ وانت كنت مبسوط في العرس ” ، وتابعت: ” بدي هدية.. ما حدا أحضرلي هدية من زمان ” .

ورد عليها نائف: “ اليوم طائرتنا إلى لندن واحلى شوبينغ على حسابي ” ، لتردّ بطرافة: ” هل الميزانية مفتوحة؟ ” ، ليرد: ” ضمن المعقول ” .

وأكملت ” الملكة ” دلعها وطرافتها، وكررت ” مدير أعمالي وعدني بالسفر الى بريطانيا للشوبينغ ” ، وراحت تضحك بصوتها المبحوح بدلع وطفولة.


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 8 ساعات

ياموزع العقول يارب

[ عدد التعليقات: 2300 ] نشر منذ 6 ساعات

وافق شن طبقه
عجوز الشياطين فاحة نتانتها للملأ

[ عدد التعليقات: 4889 ] نشر منذ 6 ساعات

يـــــــــــــــــوم شــــــــــــــــاب ودوه الكِـــــــــــــــــتاب .😜😂😁😄.

[ عدد التعليقات: 5977 ] نشر منذ 3 ساعات

تافهه وثقيلة دم بشكل موطبيعي

[ عدد التعليقات: 35080 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله من ثقل الدم مع قلة الحلا ,, والملاغه الزايده ,,

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