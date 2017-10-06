وفاة ثمانينية لدغتها دبابير 150 مرة

طوكيو(صدى):

قالت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، إن امرأة يابانية قعيدة تبلغ من العمر 87 عاما توفيت بعد أن لدغتها دبابير عملاقة 150 مرة.

ومنعت الدبابير عاملة رعاية كانت تصطحب المرأة العجوز من مساعدتها، بينما لم يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليها على الفور، نظرا لأنهم لم يكونوا مجهزين بملابس واقية.

وأعلن مسئولون محليون في مدينة أوزو بجزيرة شيكوكو اليوم أن الحادث وقع يوم 11 سبتمبر الماضي، ونقلت الضحية إلى المستشفى بعد أن هاجمتها الدبابير لمدة 50 دقيقة، وأعلنت وفاتها في اليوم التالي.

وكشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ” إن.إتش.كيه ” أن حوالي 20 شخصا يقضون نحبهم بسبب لدغات الدبابير سنويا في اليابان.