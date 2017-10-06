بالصور.. بلدية أجياد تزيل مواقف السيارات المخالفة

حسين العلي(صدى):

أزالت بلدية اجياد الفرعية في العاصمة المقدسة أمس عدد من الحواجز الحديدية والسلاسل والكتل الإسمنتية التي تستخدم لحجز مواقف للسيارات بطريقة عشوائية أمام المنازل الخاصة والفنادق والمباني السكنية، وتؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية وإشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية .

وقال مدير إدارة الخدمات ببلدية أجياد الأستاذ محمد بن حسن باخشوين، أن البلدية تنفذ حملات مستمرة في شوارع وأحياء المنطقة ، وبمتابعة شخصية وتوجيهات مباشرة من قبل رئيس البلدية المهندس عبدالله الزايدي وبهدف تحقيق الرقابة الفعَّالة والحد من الظواهر السلبية وغير الحضارية التي تشكل خدشاً للمنظر العام ، حيث نفذت البلدية خلال الثلاث أيام الماضية حملة مكثفة على أحياء المنطقة ، أزالت خلالها العديد من المخالفات ، في حين سيتم تنفيذ حملات متوالية خلال الأسابيع القادمة بإذن الله .

من جانبه، أشار الأستاذ على هواوي رئيس قسم النظافة والاصحاح البيئي ببلدية أجياد ، أن الحملة الميدانية شملت عدد من أحياء المنطقة ، وتم خلالها إزالة أكثر من (30) موقع وتنظيفها من السلاسل والصبّات ، مشيرا الى أن هناك تنسيق فعال مع إدارة المرور في العاصمة المقدسة و إدارة النظافة وجميع الأقسام ذات الاختصاص في البلدية لتنفيذ هذه الحملات بصورة مستمرة.