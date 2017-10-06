مشروبات صحية لإنقاص الوزن الزائد

متابعات(صدى):

يعتبر الحصول على جسم رشيق ونحيف اساسي بلنسبة لكل سيدة تسعى للتمتع بإطلالة مفعمة بالانوثة والجاذبية.

وفيما يلي طريقة تحضير مشروبات لتخفيف الوزن.

1- الحليب بالهال: قومي بمزج 6 أكواب من الحليب مع ملعقتين من الهال وسخنيها على نار هادئة حتى تصل الى درجة الغليان. اتركي المزيج حتى يبرد وقومي بتحليته بملعقة من السكر الاسمر أو العسل. اشربي كوبًا من هذا المزيج يومياً لمدة 6 ايام على ان يكون دافئاً ولاحظي النتيجة التي ستحصلين عليها.

2- الكمون والحامض: قومي بغلي ملعقة من الكمون مع كوب من الماء واضيفي اليه ملعقة من الليمون واشربي صباحاً ومساءً ليساعدك على حرق الدهون.

3- عصير البطيخ: كل ما عليك فعله هو أن تقومي بعصر قطعة من البطيخ وشربها العصير صباحاً ومساءً فقد اثبتت الدراسات ان عصير البطيخ يساعد بشكل كبير على حرق الدهون وانقاص الوزن.

4- الزنجبيل والخيار: أضيفي الى ليتر من الماء ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور الطازج وثمرة خيار مقطعة الى شرائح وشرائح من الليمون وعود قرفة واتركيه خلال الليل واشربيه طوال اليوم التالي.