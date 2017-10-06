تفاصيل وفاة سباح المنتخب السعودي أثناء التدريب
توفي صباح اليوم سباح المنتخب السعودي فيصل عاصف الحسن، 18 عاما-، أثناء أداء الحصة التدريبية، إذ توقف قلبه بشكل مفاجئ، وذلك في منتصف التدريب (التاسعة صباحا)، وتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي مباشرة على دكة المسبح مع طلب الإسعاف، وتم نقله للمستشفى.
وبناء على تقرير المستشفى، فإن اللاعب وصل وقلبه متوقف ولا توجد علامات حيوية، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لنصف ساعة بطوارئ المستشفى دون جدوى، وتم إعلان حالة الوفاة في الساعة 9:50 دقيقة صباح اليوم الجمعة.
ومن المنتظر أن يتم دفنه اليوم عقب استلام التقرير الأمني من الشرطة وتصريح الدفن.
يذكر أن السباح فيصل قد خاض معسكر بلغاريا مع الأخضر، ويعتبر من سباحي النخبة، وكان ينتظره مستقبل مشرف بعد النتائج الإيجابية التي حققها أخيرا.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2259 ] نشر منذ 36 دقيقة
ربنا يرحمه و يصبر اهلة
سيف سعد[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 17 دقيقة
الله يرحمك يافيصل ويغمد روحك الجنة انا لله وانا اليه راجعون
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35032 ] نشر منذ 14 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,
العدناني[ عدد التعليقات: 1711 ] نشر منذ 11 دقيقة
العين حق
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 10 دقائق
الله يرحمه ويغفر له
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4813 ] نشر منذ 7 دقائق
لاحول ولا قوة إلا بالله الله يرحمه ويجعل مثواه الجنه .