تفاصيل وفاة سباح المنتخب السعودي أثناء التدريب

ماجد محمد(صدى):

توفي صباح اليوم سباح المنتخب السعودي فيصل عاصف الحسن، 18 عاما-، أثناء أداء الحصة التدريبية، إذ توقف قلبه بشكل مفاجئ، وذلك في منتصف التدريب (التاسعة صباحا)، وتم إجراء الإنعاش القلبي الرئوي مباشرة على دكة المسبح مع طلب الإسعاف، وتم نقله للمستشفى.

وبناء على تقرير المستشفى، فإن اللاعب وصل وقلبه متوقف ولا توجد علامات حيوية، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لنصف ساعة بطوارئ المستشفى دون جدوى، وتم إعلان حالة الوفاة في الساعة 9:50 دقيقة صباح اليوم الجمعة.

ومن المنتظر أن يتم دفنه اليوم عقب استلام التقرير الأمني من الشرطة وتصريح الدفن.

يذكر أن السباح فيصل قد خاض معسكر بلغاريا مع الأخضر، ويعتبر من سباحي النخبة، وكان ينتظره مستقبل مشرف بعد النتائج الإيجابية التي حققها أخيرا.