دراسة: القبلة تفضح طبيعة العلاقة بين الزوجين

متابعات(صدى):

كشفت إحدى الدراسات الحديثة، أنه يمكن للقبلة أن تفضح الكثير عن طبيعة العلاقة التي تجمع بين الزوجين.

ويلعب التقبيل أيضاً دوراً في تعزيز الكيمياء أو الإنجذاب بين الزوجين وتأجيج عواطف الحبّ وتعزيز التواصل الجسدي بينهما.

ولا يمكن لأيّ قبلة أن تثير الرجل وتجعله يرغب بالمزيد من القبل إلّا تلك الشغوفة. فالشغف عامل أساسي لنجاح القبلة التي عليها أن تكون نابعة من القلب وتجمع كل الأحاسيس ومشاعر الحبّ الذي تكنّه الزوجة لزوجها.

فيما يلي بعض النصائح لتقبيل زوجك وإثارته:

خذي وقتك في القبلة.

التركيز على الشفاه.

لمس الوجه والكتفين.

لا تسمحي لشيء أن يشتت انتباهكما.