بالصور.. الكشف عن ” تويوتا Century 2018 ” بتصميم كلاسيكي

طوكيو(صدى):

كشفت تويوتا الستار بصورة رسمية عن الجيل الثالث من سيارتها Century قبل ظهوره الرسمي في معرض طوكيو للسيارات 2017 وهذه السيارة مقصورة على السوق الياباني فقط وتحمل السيارة الصالون تصميم مطور وازداد حجم السيارة ليبلغ 5.335 متر في الطول و1.930 متر في العرض و1.505 متر ي الارتفاع مع قاعدة عجلات بطول 3.090 متر.

وعلى الرغم من المظهر الكلاسيكي، فإن تويوتا Century 2018 مجهزة بأحدث تقنيات تويوتا وتشمل المصابيح الأمامية LED برودتور والتعليق المعدل جنبا إلى جنب مع إطارات مطورة حديثا لزيادة الراحة في الركوب والحد من اهتزاز الطريق، مع نظام التحكم في الضوضاء النشط وباقة المساعدة Safety Sense P. كما أنها تتمتع بمقصورة داخلية أكثر رحابة مع تجهيزات عديدة تشمل مقاعد خلفية فردية يمكن التحكم فيها بشاشة LCD كبيرة في مسند الذراع المركزي.

كما وفرت لها تويوتا نظام الصوت الفاخر مع 20 مكبر صوت ومن الميزات الأخرى التي تم العثور عليها هي اضاءة القراءة، طاولة الكتابة، نظام ترفيهي خلفي، بالإضافة إلى المواد عالية الجودة التي تستخدمها المقصورة، مثل الجلود والمفروشات المصنوعة من الصوف، حسب الاصدار المختار، وفي قلبها، تحمل تويوتا تويوتا السيارة محرك V8 سعة 5.0 لتر هجين ولم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل فنية حتى الآن، ولكن الشركة تدعي أنها ستحقق أدنى استهلاك للوقود في فئتها.

