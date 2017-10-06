وزير التعليم عن المعلمين ” الشكاؤون البكاؤون ” : يحاولون إثارة الرأي العام تجاههم
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى إن غالبية المعلمين يدعمون ويساندون خطط وبرامج الوزارة للتطوير والتأهيل،مشير إلى أن: ” الشكاؤون البكاؤون ” من المعلمين هم فئة قليلة جداً.
وأوضح في تصريحات هامش رعايته اليوم العالمي للمعلم أمس الخميس أن تلك الفئة تعمل على انتقاد قضايا محددة، وإثارة الرأي العام تجاهها.
وقال إن الوزارة تقبل النقد بصدر رحب ولكن بشرط أن يكون موضوعياً، ويصب في المصلحة العامة.
ووصف العيسى الحوافز المادية للمعلمين بالجيدة، موضحاً أن المعلم حال تقاعده لا يفقد هذه المزايا مقارنة بغيره من موظفي الجهات الحكومية الأخرى.
واستنكر العيسى بعض الأصوات التي تتطاول على المعلمين وتصفهم بأوصاف مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، داعياً المجتمع لدعم تعزيز مهنة التعليم، وليس الانتقاص منها.
وكان العيسى قد ذكر في مقال صحفي قبل أكثر من شهر أن: ” الشكاؤون البكاؤون ” الذين يعترضون على كل قرار للتطوير والإصلاح لن يستطيعوا إعاقة مسيرة النماء والتطوير بالقطاع، مبيناً أنهم قلة قليلة تدعمها معرفات مجهولة تبثها دول ومجموعات لا تريد لبلادنا خيراً ولا صلاحاً ولا تطوراً.
رعد ***[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 4 ساعات
الثانوية الثالثة للبنين بمحاقظة عنيزة لا اتحدث عنها قبل زيارة مديرها
ابو طلال[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 4 ساعات
نامل من سعادتكم النظر في حصة النشاط
رامي الايطالي[ عدد التعليقات: 39 ] نشر منذ 3 ساعات
اغلب المدرسين شكاين بكاين رواتبهم عاليه وإجارتهم كثيره ودوامهم قليل ومحد حسدهم أتمنى تحويل التعليم الى شركات علشان نشوف نواحهم وبكاهم
بدر الحربي[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 3 ساعات
بالأمس قضيت مع المعلمين يوميا دراسيا كاملا فلم اجد اي دور للعمليه التعلميه كل ماوجدته بيع وشراء وتوقعات اسعار العقار والحديث عن هبوط اسعار الاغنام والسيارات فشعرت بانني لست داخل منشأة تعليمه بل سوق للعقار والاغنام والسيارات
بدر الحربي[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 3 ساعات
وزير ضعيف ….للاسف تراجع عن قرار بسبب تغريدات معلمين تعودوا على الكسل والخمول….وانشعلوا عن المسيره التعليميه باعمالهم الخاصه…..مات التعليم منذ ان استلمه اخواننا السعوديين
بدر الحربي[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 3 ساعات
المقصود على التعليم السلام عندما يتحول منسوبوه الى عقاريين ومزارعين….
بدر الحربي[ عدد التعليقات: 454 ] نشر منذ 3 ساعات
الواقع انه ليس لدينا معلمين بل شريطية عقار وسيارات وغنم …
يعني اليوم واحد منهم يسألني يقول ماتخبر لي احد عنده غنم مضاريع جمله ……
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 2259 ] نشر منذ 3 ساعات
الله المستعان
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 2 ساعتين
التعليم رسالة عظيمة ومهنة شريفة وهي من اشد الاعمال وافضلها وهي تقوم على المجهود العقلي والفكري فلا بحق لمن هم بعيدون عن الميدان والاحتكاك المباشر بالطالب ويقوم بالتنظير واعتبار ان المهنة سهلة ومريحة , ام من يقوم بالتدريس وخاصة مع طلبة مستواهم متفاوت ومختلف مع قلة المتابعة من بعض اولياء الامور وكثرة الاوامر والتعاميم من وزارة النعليم عمل فانهم لا يشتكون ولا بتذمرون وخاصة المخلصون فهم في جهاد وارهاق وتعب لا ييتوافق مع رواتبهم .
اسهل مثال : اذا كان لديك طفلان ويختلفان في الفوارق والقدرات العقلية مع عدم الانضباط السلوكي فانك حتما ستتذمر ولن تواصل معهم اكثر من عشر دقايق فكيف بمن يتعامل مع 40 طالب و مع عدم توفروسائل تعليم مناسية ومبنى مدرسي مستاجر لا يصلح للتدريس وعدم وجود تكييف
قوقاز[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 56 دقيقة
خواف
مندبلتن تسبده[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 36 دقيقة
خاف الشعب يسوي فيه مثل وزير الساعه
رعد ***[ عدد التعليقات: 259 ] نشر منذ 26 دقيقة
الوزير الذى يكثر اللوم عليه وآدائه لوزارته لايدوم بمنصبه اكثر من شهرين الايصف مع العاطلين مثل هذا
سعيد[ عدد التعليقات: 578 ] نشر منذ 16 دقيقة
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لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19681 ] نشر منذ 10 دقائق
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