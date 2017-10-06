تأملات في قصة أصحاب الكهف – الشيخ صالح المغامسي

الجمعة 6
أكتوبر
جزاك الله خير ياشيخنا الجليل وبارك فيك ونفعنا بما نسمع منك من طيب الكلام ,, آمين ,,
,, درس عظيم القدر والمنفعه من شيخ عالم جليل ، هذا مانحسبه والله حسيبه ,,
فعلا الله يجزاه خير على هذه التأملات وفق الله الشيخ صالح المغامسي لكل خير آمين
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 35032 ] نشر منذ 42 دقيقة
جزاك الله خير ياشيخنا الجليل وبارك فيك ونفعنا بما نسمع منك من طيب الكلام ,, آمين ,,
,, درس عظيم القدر والمنفعه من شيخ عالم جليل ، هذا مانحسبه والله حسيبه ,,
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 882 ] نشر منذ 9 دقائق
فعلا الله يجزاه خير على هذه التأملات وفق الله الشيخ صالح المغامسي لكل خير آمين