  • الجمعة 6

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. فيديوهات متنوعة
  3. تأملات في قصة أصحاب الكهف – الشيخ صالح المغامسي

تأملات في قصة أصحاب الكهف – الشيخ صالح المغامسي




2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 35032 ] نشر منذ 42 دقيقة

جزاك الله خير ياشيخنا الجليل وبارك فيك ونفعنا بما نسمع منك من طيب الكلام ,, آمين ,,

,, درس عظيم القدر والمنفعه من شيخ عالم جليل ، هذا مانحسبه والله حسيبه ,,

[ عدد التعليقات: 882 ] نشر منذ 9 دقائق

فعلا الله يجزاه خير على هذه التأملات وفق الله الشيخ صالح المغامسي لكل خير آمين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *