وفاة فتاة حرقا حاولت الإيقاع بشريكها

القاهرة(صدى):

تسببت فتاة مصرية في إشعال النيران بشقة شريكها للانتقام منه لوجود خلافات مالية بينهما عقب إقامتهما علاقة غير شرعية، فلاقت مصرعها بالحريق .

وكانت قوات الحماية المدنية المصرية، تلقت بلاغاً بنشوب حريق بشقة مكونة من طابقين وامتداد النيران لحجرة النوم واحتراق بعض محتوياتها ، وبالانتقال لمكان الحادث تمكّنوا من السيطرة على الحريق وتبين من المعاينة وجود جثة ” شيماء.م. ” التي كانت عشيقة مالك الشقة الذي أنكر علاقته بالأمر، وعدم معرفته بوجود أحد في شقته من الأساس.

وبعد إجراء التحقيقات، اعترف زميلا شيماء بارتكاب الواقعة وأقر الأول بالاتفاق مع المجني عليها بالتسلل للشقة محل البلاغ للاستيلاء على أوراق مديونية مستحقة عليها لمالك الشقة لوجود خلافات مالية بينهما، ولم يعثرا على تلك الأوراق فقام بالاستيلاء على بعض المتعلقات الخاصة بمالك الشقه (20 زجاجة عطور وخاتم شعار الشركة و6 ساعات يد و2 فيزا كارد وجهاز لابتوب و4 هواتف محمولة وجواز سفر).

وأضاف المتهم أنه والثاني اتفقا على تكبيل السيدة ” شيماء ” بغرفة النوم بناء على رغبتها، وإضرام النيران بمطبخ الشقة وإبلاغ الشرطة والادعاء كذبا بقيام مالك الشقة بخطفها والشروع في قتلها للنيل منه لإجباره للتنازل على مستحقاته المالية طرفها.

وأدعى المتهم الثاني خلال التحقيقات عدم معرفته بمضمون ذلك الاتفاق، حيث اقتصر دوره على انتظارهما بالسيارة خاصة المجني عليها أسفل العقار محل الحادث.

وأقر صاحب الشقة -الذي نجا من المخطط – بوجود علاقة تربطه بالمجني عليها وأكد أنها علاقة شراكة بالعمل تطورت إلى علاقة جنسية غير مشروعة بينهما وتسببت في حدوث خلافات مالية فيما بينهما، بسبب مديونية مستحقة له عليها، وحاولت الاستيلاء على أوراق المديونية أكثر من مرة.