يصلي ليسرق تبرعات المسجد

بغداد(صدى):

أظهر مقطعاً للفيديو لصاً يسرق صندوق التبرعات، داخل أحد مساجد العراق.

واوضح المقطع الشاب بعد أن تظاهر بالصلاة ثم فتح الصندوق بآلة حادة معه.