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يصلي ليسرق تبرعات المسجد

يصلي ليسرق تبرعات المسجد
بغداد(صدى):

أظهر مقطعاً للفيديو لصاً يسرق صندوق التبرعات، داخل أحد مساجد العراق.

واوضح المقطع الشاب بعد أن تظاهر بالصلاة ثم فتح الصندوق بآلة حادة معه.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 2 ساعتين

لاحول ولاقوة الى بالله
هل هو الفقر ام الانحراف؟

[ عدد التعليقات: 35017 ] نشر منذ 25 دقيقة

اعقب ياالحرامي ,,

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