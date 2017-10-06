نشر : منذ 3 ساعات 759 4 منوعات يصلي ليسرق تبرعات المسجد بغداد(صدى): أظهر مقطعاً للفيديو لصاً يسرق صندوق التبرعات، داخل أحد مساجد العراق. واوضح المقطع الشاب بعد أن تظاهر بالصلاة ثم فتح الصندوق بآلة حادة معه. الوسوم:تبرعات, سرقة, فيديو, لص
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4806 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله عــــلاه الله لايوفقه .😡😠.
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 532 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة الى بالله
هل هو الفقر ام الانحراف؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19668 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35017 ] نشر منذ 25 دقيقة
اعقب ياالحرامي ,,