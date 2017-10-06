مصرع فنانة مصرية في حادث سير

القاهرة(صدى):

لقيت الفنانة المصرية الشابة، داليا التوني، مصرعها إثر تعرضها لحادث سير مع سيارة أخرى على الطريق العام ” القاهرة- العين السخنة ” .

يٌشار إلى أن داليا التوني بدأت انطلاقتها الفنية عام 2011 من خلال المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل ” الكبير أوي ” مع الفنان أحمد مكي، وعرفها الجمهور أكثر عقب دورها في فيلم ” الألماني” مع النجم محمد رمضان عام 2012، ثم شاركت في عدة أعمال أبرزها العملية ميسى، وحماتي بتحبنى ومولانا العاشق وظرف أسود.

وشاركت الفنانة الراحلة في بطولة عرض مسرحي بعنوان ” على مهلك بس بسرعة ” ، بمسرح مركز الحضارة بمصر الجديدة بمشاركة فرقة مسرح هليوبولس ، وكان آخر أعمالها مسلسل ” حلاوة الدنيا ” مع النجمة هند صبري، والذي عُرض في رمضان الماضي.

