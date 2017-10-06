بالفيديو.. إعلامية شهيرة تظهر على الهواء بآثار ضرب على وجهها
أثارت الإعلامية منال أغا، مقدمة برنامج ” سمك لبن تمر هندى ” ، المذاع على قناة ” الحدث اليوم ” ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بالبرنامج يبدو على وجهها علامات وآثار الضرب والإعتداء الجسدي، وأشارت إلى أن سبب تلك العلامات اعتداء زوجها عليها.
وتقدمت منال أغا، بالاعتذار للمشاهدين، قائلة: ” فكرت إني ألغي الحلقة، لكن قررت أني أواجه، مينفعش نحط راسنا في الرمال زي النعام.. الزواج مودة ورحمة مش إهانة وضرب وكسرة نفس، أنا مش لوحدي في مصر اللي بتتعرض للضرب والإهانة من زوجها، لحد إمتى هيحصل فينا ده، وهنفضل نتعرض للإهانة والعنف ونفضل ساكتين ” .
وقبل نهاية الفقرة أوضحت منال، أن ما قامت به مشهد تمثيلي، يضاهى ويعكس ما يحدث بالخدع السينمائية، وتغيير الحقائق بالمكياج.
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4885 ] نشر منذ 13 ساعة
.. وقبل نهاية الفقرة أوضحت منال، أن ما قامت به مشهد تمثيلي ..
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طــيب إن شاء الله المشهد التمثيلي يتحقق قريباً .😜😆😉.
فكاك النشب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يعين منهو إلي فقع وجهك كذا يابنت الحلال حسبي الله عليه ونعم ألوكيل والله وأقسم بالله ماهوا مجامله لك يابنت الحلال وإنماء هذه الحقيقة أنك ماتستاهلين لضرب هذا ولأهانه يابنت الحلال نصيحتي لك تتركين عنك العناد الزائد و التمثيل نهائيآ وتنتبهي لبيتك وزوجك وعيالك احسنلك وأفضلك من هذه البهذله وقلة الحياة وشكرآ
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4885 ] نشر منذ 11 ساعة
⬆🤔🤔❓🤔🤔❓🤔🤔❓🤔🤔❓🤔⬆
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19690 ] نشر منذ 11 ساعة
طيب
نهار السلام[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 10 ساعات
اختي المتفائله
يعني ايه فديتك . . . ؟
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 10 ساعات
ليت كان صدق مو تمثيل😡
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35055 ] نشر منذ 9 ساعات
المهم انك كذابه وتحبين تشبين النار وتمرد النساء على الرجال ,,
,, هذا هو الهدف ,, وبئس الهدف ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14836 ] نشر منذ 8 ساعات
حتى لو جد ما أظن تطلعين كذا 😏
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1157 ] نشر منذ 8 ساعات
تظاربت مع المخرج 😤😤
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1157 ] نشر منذ 8 ساعات
😀😁
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5977 ] نشر منذ 15 دقيقة
👊