بالفيديو.. إعلامية شهيرة تظهر على الهواء بآثار ضرب على وجهها

القاهرة(صدى):

أثارت الإعلامية منال أغا، مقدمة برنامج ” سمك لبن تمر هندى ” ، المذاع على قناة ” الحدث اليوم ” ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بالبرنامج يبدو على وجهها علامات وآثار الضرب والإعتداء الجسدي، وأشارت إلى أن سبب تلك العلامات اعتداء زوجها عليها.

وتقدمت منال أغا، بالاعتذار للمشاهدين، قائلة: ” فكرت إني ألغي الحلقة، لكن قررت أني أواجه، مينفعش نحط راسنا في الرمال زي النعام.. الزواج مودة ورحمة مش إهانة وضرب وكسرة نفس، أنا مش لوحدي في مصر اللي بتتعرض للضرب والإهانة من زوجها، لحد إمتى هيحصل فينا ده، وهنفضل نتعرض للإهانة والعنف ونفضل ساكتين ” .

وقبل نهاية الفقرة أوضحت منال، أن ما قامت به مشهد تمثيلي، يضاهى ويعكس ما يحدث بالخدع السينمائية، وتغيير الحقائق بالمكياج.

