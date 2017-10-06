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بالفيديو.. إعلامية شهيرة تظهر على الهواء بآثار ضرب على وجهها

بالفيديو.. إعلامية شهيرة تظهر على الهواء بآثار ضرب على وجهها
القاهرة(صدى):

أثارت الإعلامية منال أغا، مقدمة برنامج ” سمك لبن تمر هندى ” ، المذاع على قناة ” الحدث اليوم ” ، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها بالبرنامج يبدو على وجهها علامات وآثار الضرب والإعتداء الجسدي، وأشارت إلى أن سبب تلك العلامات اعتداء زوجها عليها.

وتقدمت منال أغا، بالاعتذار للمشاهدين، قائلة: ” فكرت إني ألغي الحلقة، لكن قررت أني أواجه، مينفعش نحط راسنا في الرمال زي النعام.. الزواج مودة ورحمة مش إهانة وضرب وكسرة نفس، أنا مش لوحدي في مصر اللي بتتعرض للضرب والإهانة من زوجها، لحد إمتى هيحصل فينا ده، وهنفضل نتعرض للإهانة والعنف ونفضل ساكتين ” .

وقبل نهاية الفقرة أوضحت منال، أن ما قامت به مشهد تمثيلي، يضاهى ويعكس ما يحدث بالخدع السينمائية، وتغيير الحقائق بالمكياج.


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11 تعليق

[ عدد التعليقات: 4885 ] نشر منذ 13 ساعة

.. وقبل نهاية الفقرة أوضحت منال، أن ما قامت به مشهد تمثيلي ..
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طــيب إن شاء الله المشهد التمثيلي يتحقق قريباً .😜😆😉.

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 12 ساعة

الله يعين منهو إلي فقع وجهك كذا يابنت الحلال حسبي الله عليه ونعم ألوكيل والله وأقسم بالله ماهوا مجامله لك يابنت الحلال وإنماء هذه الحقيقة أنك ماتستاهلين لضرب هذا ولأهانه يابنت الحلال نصيحتي لك تتركين عنك العناد الزائد و التمثيل نهائيآ وتنتبهي لبيتك وزوجك وعيالك احسنلك وأفضلك من هذه البهذله وقلة الحياة وشكرآ

[ عدد التعليقات: 645 ] نشر منذ 10 ساعات

اختي المتفائله
يعني ايه فديتك . . . ؟

[ عدد التعليقات: 536 ] نشر منذ 10 ساعات

ليت كان صدق مو تمثيل😡

[ عدد التعليقات: 35055 ] نشر منذ 9 ساعات

المهم انك كذابه وتحبين تشبين النار وتمرد النساء على الرجال ,,

,, هذا هو الهدف ,, وبئس الهدف ,,

[ عدد التعليقات: 14836 ] نشر منذ 8 ساعات

حتى لو جد ما أظن تطلعين كذا 😏

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