بالفيديو.. رد فعل أب سقط ابنه من لعبة ملاهي

متابعات(صدى):

أُصيب رجل بنوبة ضحك عندما شاهد ابنه يسقط بطريقة مروعة من أعلى لعبة ملاهي شاهقة الارتفاع.

ونشر الأب مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الطفل وهو يجلس فوق لعبة ” النطيطه ” وعندما راح يتزحلق اختل توازنه وراح يتدحرج بطريقة مروعة حتى استقر في النهاية، حيث ظهرت على وجهه علامات الصدمة والخوف، لكن دخل موثق الفيديو في نوبة ضحك بدلا من الاطمئنان على الأخير.

