الشوري يناقش ” التمييز العنصري ” لإقراره قريباً

علي القحطاني(صدى):

كشفت مصادر عن اعتزام مجلس الشورى مناقشة قانون مكافحة التمييز العنصري قريباً، تمهيداً لإقراره خلال الفترة المقبلة، لافتةً إلى أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس قد انتهت من دراسته بالفعل وفي انتظار طرحه في الجلسات العامة.

وأوضحت المصادر، أن المشروع الذي تقدم به خمسة أعضاء يهدف إلى منع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو الإساءة إلى المقدسات المرعية، أو النيل من الرموز التاريخية، إلى جانب حماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات لأسباب عرقية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية أو لتصنيفات فكرية أو سياسية، وفقاً لـ ” عكاظ “.

وأشارت إلى أن المشروع المقترح مكون من 13 مادة تجرم التمييز العنصري وتعتبره مخالفاً للوحدة الوطنية والإجماع الوطني، كما يعاقب مخالفه من الشخصيات الاعتبارية بغرامة لا تتجاوز مليون ریال فيما لا تقل الغرامة عن 500 ألف ریال.