تفاصيل العثور على طفل قرب مسجد بالرياض

طلال الغامدي(صدى):

كشف مصدر في مستشفى الملك سلمان بالرياض، أن الرضيع المفقود الذي تم تداول صورته في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً قبل أن يعثر عليه قرب أحد المساجد وبجانبه حقيبة ملابسه، موجود حالياً في المستشفى، وسيتم تحويله إلى الشؤون الاجتماعية.

وأفاد المصدر أن الفحوصات التي أجريت للرضيع البالغ من العمر 3 أشهر كشفت عن خضوعه لعملية ختان، لافتاً إلى أن مثل تلك الحالات كانت تحول لمستشفى الملك سعود، ، بحسب صحيفة ” عكاظ “.

وأوضح أن إدارة المستشفى في انتظار انتهاء الشرطة من إعداد محضر بحالة الطفل، ليتم تسليمه إلى الشؤون الاجتماعية.

يشار إلى أن الطفل كان قد عثر عليه قرب أحد المساجد في العاصمة الرياض قبل أسبوعين، وسط تكهنات بأنه مخطوف من أسرته، ولكن حتى الآن لم تتقدم أية جهة ببلاغ عن الواقعة.