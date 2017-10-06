” تراحم الرياض ” تسدد 23 مليون ريال لصالح الإفراج عن 161 نزيلاً

عادل الحربي(صدى):

ساعدت لجنة رعاية السجناء بالرياض ” تراحم ” في الإفراج عن 161 من المساجين الغارمين، ولم شمل أُسر هؤلاء النزلاء بعائليهم وذلك خلال الأربعة أشهر الماضية، وتجاوز إجمالي المبالغ التي تم صرفها لتسديد هذه الحقوق 23 مليون ريال.

جاء ذلك ضمن برنامج ” تفريج كربة ” الذي تنفذه اللجنة ضمن برامجها وخدماتها ومساعداتها العديدة لنزلاء السجون وأسرهم والمفرج عنه.

وشاركت اللجنة من خلال برنامج ” تفريج كربة ” خلال أشهر رمضان – شوال – ذى القعدة – ذي الحجة بالإفراج عن 161 نزيلاً في سجون الرياض وسجون محافظات المنطقة (الخرج – القويعية الدوادمي – المجمعة – عفيف – الأفلاج – شقراء – الحوطة) “.

وكانت اللجنة وضمن برامجها خلال عيدي الفطر والأضحى قد وفرت مجموعة كبيرة من الهــدايا والألعـاب لأبناء النــزلاء عـنـد زيــارتهـم لـذويــهم الموقوفين بسجون (الملز ، إصلاحية الرياض، سجن الحائر، سجن النساء)، وذلك لإدخال البهجة والسرور في نفوس أبناء النزلاء خلال احتفالات العيدين.

يُشار إلى أن لجنة رعاية السجناء بمنطقة الرياض ” تراحم ” أُنشئت بقرار وزير الشؤون الاجتماعية في شهر المحرم من عام 1424هـ، وتقدم العديد من الخدمات وبرامج المساعدات لنزلاء السجون وأُسرهم والمفرج عنهم.