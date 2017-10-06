القبض على متسللين أثيوبيين ومصادرة أسلحة بيضاء بحوزتهم

نايف السالم(صدى):

ألقت شرطة محافظة تربة بمنطقة مكة المكرمة القبض على 5 متسللين من الجنسية الإثيوبية وبحوزتهم أسلحة بيضاء وسواطير، فيما أحيل المقبوض عليهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

جاء ذلك بعدما تعاملت الجهات الأمنية مع عدة بلاغات تقدم بها مواطنون بمحافظة تربة تفيد بوجود تجمع لأشخاص من الجنسية الإثيوبية بمركز الحشرج، لتقوم بتحريك فرق الدوريات الأمنية والبحث الجنائي لتعقب المبلغ عنهم وضبطهم.

وتم وضع خطة للإيقاع بالمتسللين الخمسة من خلال نصب كمين لهم ليجرى القبض عليهم واحداً تلو الآخر.