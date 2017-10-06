بالصور.. بوتين يقدم الشاي للملك سلمان في الكرملين

سعيد العجل(صدى):

في جلسة بعيدة عن البروتوكولات، قبيل الغداء في قصر الكرملين جلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود –حفظه الله- والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمترجم في جلسة شاي مبسطة.

وقدم بوتين الشاي بنفسه لخادم الحرمين الشريفين، على الطاولة الصغيرة في أحد أشهر المعاقل السياسية في العالم قصر الكرملين.

وكانت جلسة الشاي المبسطة بعد استقبالات كبيرة في موسكو لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في زيارته الرسمية لروسيا خلال الفترة الحالية.

وتشهد الزيارة التاريخية توقيع الجانبين السعودي والروسي اتفاقيات في مجالات متعددة من بينها النفط والغاز ومشاريع أخرى يبحثها الملك سلمان مع نظيره الروسي.