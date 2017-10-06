في يوم المعلم.. مواطن يفاجئ معلمات ” ابتدائية الداهنة ” بشقراء بتكريمهن
تفاجأت صباح اليوم قائدة ومعلمات ابتدائية الداهنة بمحافظة شقراء بمبادرة الشيخ محمد بن سلطان العتيبي بتقديم هدية عبارة عن وجبة غداء ” ذبيحة ” لمنسوبات المدرسة بمناسبة الاحتفاء بـ ” يوم المعلم ” .
وقالت إحدى معلمات المدرسة: كنا أنا وزميلاتي في ابتدائية الداهنة ( 50 كلم شمال شقراء ) نتناقش عن يوم المعلم، وعن كيفية تكريمه في يوم الاحتفاء به، مستبعدات أي نوع من التكريم لنا من خارج المدرسة ” .
وأضافت ” في الساعة الـ 11 صباحاً تفاجأنا بأن أحد المواطنين يقدم لنا هدية بهذه المناسبة عبارة عن وجبة غداء ” ذبيحة ” ، هذه البادرة المميزة أثلجت صدورنا كونها تعبر عن احترام المجتمع للمعلم وتقدير المهمة التي يقوم بها ” .
أما قائدة المدرسة نورة عامر العتيبي فبدأت حديثها بقولها ” من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ويسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر كلمات الثناء للشيخ محمد بن سلطان بن حليس على هذه المبادرة، إذ فاجأنا في ” يوم المعلم ” بإدخاله وجبة غداء تكريماً منه لمعلماتي، وإيماناً منه بدور المعلم في إنشاء الأجيال وتشييد العقول وصروح الفكر ” .
وأضافت ” تركت هذه المبادرة الرائعة أثراً جميلاً في نفوس معلماتي، وهي غير مستغربة منه، فهو رمز للعطاء، وأدعو الله أن يغمر قلبه بالسعادة الدائمة والصحة والعافية ” .
من جانبه قال مدير التعليم بشقراء خالد الشبانة إن ” يوم المعلم يوم يشع سناؤه، وتعلو بسمته، يوم يكتمل فيه الوفاء و التقدير، نحتفل والعالم أجمع بمن وهبوا غاية جدهم و جهدهم تربيةً و تعليماً لأجيال الأمة الواعدة، تطلعاً لبناء مستقبل مشرق وصناعة مجد رفيع، فهنيئاً لكل معلم و معلمة هذا الفضل الكبير والدور الرائد في حمل رسالة سامية نحو عبادة الخالق وعمارة الكون ورعاية الإنسانية وخدمة الوطن الغالي برؤيته الاستشرافية الحكيمة للمستقبل القريب والبعيد رؤية 2030 ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20592 ] نشر منذ 5 ساعات
تستااااااهلن كل خير🤗🤗🤗
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5009 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهلون الله يوفقه ويوفق الجميع😊بس ماوده يعطينا كمان صحون الحين والا غداء بكره😂😁😊😊
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4783 ] نشر منذ 1 ساعة
شي جميل جداً ورائع يستاهلن بناتنا كل خير .
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وبارك الله في الشيخ محمد بن سلطان العتيبي .