في يوم المعلم.. مواطن يفاجئ معلمات ” ابتدائية الداهنة ” بشقراء بتكريمهن

حمود العنزي(صدى):

تفاجأت صباح اليوم قائدة ومعلمات ابتدائية الداهنة بمحافظة شقراء بمبادرة الشيخ محمد بن سلطان العتيبي بتقديم هدية عبارة عن وجبة غداء ” ذبيحة ” لمنسوبات المدرسة بمناسبة الاحتفاء بـ ” يوم المعلم ” .

وقالت إحدى معلمات المدرسة: كنا أنا وزميلاتي في ابتدائية الداهنة ( 50 كلم شمال شقراء ) نتناقش عن يوم المعلم، وعن كيفية تكريمه في يوم الاحتفاء به، مستبعدات أي نوع من التكريم لنا من خارج المدرسة ” .

وأضافت ” في الساعة الـ 11 صباحاً تفاجأنا بأن أحد المواطنين يقدم لنا هدية بهذه المناسبة عبارة عن وجبة غداء ” ذبيحة ” ، هذه البادرة المميزة أثلجت صدورنا كونها تعبر عن احترام المجتمع للمعلم وتقدير المهمة التي يقوم بها ” .

أما قائدة المدرسة نورة عامر العتيبي فبدأت حديثها بقولها ” من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ويسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر كلمات الثناء للشيخ محمد بن سلطان بن حليس على هذه المبادرة، إذ فاجأنا في ” يوم المعلم ” بإدخاله وجبة غداء تكريماً منه لمعلماتي، وإيماناً منه بدور المعلم في إنشاء الأجيال وتشييد العقول وصروح الفكر ” .

وأضافت ” تركت هذه المبادرة الرائعة أثراً جميلاً في نفوس معلماتي، وهي غير مستغربة منه، فهو رمز للعطاء، وأدعو الله أن يغمر قلبه بالسعادة الدائمة والصحة والعافية ” .

من جانبه قال مدير التعليم بشقراء خالد الشبانة إن ” يوم المعلم يوم يشع سناؤه، وتعلو بسمته، يوم يكتمل فيه الوفاء و التقدير، نحتفل والعالم أجمع بمن وهبوا غاية جدهم و جهدهم تربيةً و تعليماً لأجيال الأمة الواعدة، تطلعاً لبناء مستقبل مشرق وصناعة مجد رفيع، فهنيئاً لكل معلم و معلمة هذا الفضل الكبير والدور الرائد في حمل رسالة سامية نحو عبادة الخالق وعمارة الكون ورعاية الإنسانية وخدمة الوطن الغالي برؤيته الاستشرافية الحكيمة للمستقبل القريب والبعيد رؤية 2030 ” .