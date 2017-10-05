سجن ” سفاح القطط ” سنة وتغريمه 20 ألف ريال

نايف السالم(صدى):

عاقبت المحكمة الجزائية في جدة، الشاب الذي ظهر في عدة مقاطع فيديو يقتل القطط في جدة، بالسجن لمدة سنة وتغريمه مبلغ عشرين ألف ريال مع مصادرة الوسائل المستخدمة في القضية، لمخالفته تعاليم وقيم الدين الحنيف من الرفق بالحيوان ومخالفته نظام جرائم المعلوماتية.

وأدانت الجزائية الشاب، بمخالفة النظام، عبر إنتاج وتخزين وإرسال مواد مصوّرة مخلة بالقيم الدينية والآداب العامة، وإثارة الرأي العام من خلال نشرها في شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تم إيقافه على ذمة القضية، مع مصادرة جهازه الجوال وإغلاق حسابه في موقع التواصل الإلكتروني ” سناب شات ” ومصادرة سلاح من نوع بندقية ساكتون هوائية.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة أمر شرطة المنطقة بالقبض عليه، والتحقيق معه، وتطبيق العقوبات بحقه، منذ قرابة الشهرين، بعد ظهوره في مقاطع فيديو متداولة يقتل مجموعة من القطط مستخدماً بندقية صيد هوائية، أثارت موجة غضب في وسائل التواصل الاجتماعي.