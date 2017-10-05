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بالفيديو.. فتاتان تشدان سيارة ضخمة بالحبل

بالفيديو.. فتاتان تشدان سيارة ضخمة بالحبل
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، أظهر فتاتين وهما يقومان بشد سيارة ضخمة بالحبال.

وبحسب الفيديو المتداول، تظهر الفتاتان وهما يجذبان السيارة في حين يقوم بتوجيههما شاب يقف بجانب السيارة.

وبدا عليهما الفكاهة والسخرية وهما يمسكان بالحبل ويميلان يمينا ويسارا من قوة الضغط.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 1 ساعة

مالي شغل بالبنات بالطقاق ؛

بس صور المقاطع المقترحه بعد الفديو عييييب ؛

استغفر الله ~

[ عدد التعليقات: 35005 ] نشر منذ 48 دقيقة

شدن حيلكن ..

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