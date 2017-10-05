بالفيديو.. فتاتان تشدان سيارة ضخمة بالحبل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، أظهر فتاتين وهما يقومان بشد سيارة ضخمة بالحبال.
وبحسب الفيديو المتداول، تظهر الفتاتان وهما يجذبان السيارة في حين يقوم بتوجيههما شاب يقف بجانب السيارة.
وبدا عليهما الفكاهة والسخرية وهما يمسكان بالحبل ويميلان يمينا ويسارا من قوة الضغط.
همس~[ عدد التعليقات: 655 ] نشر منذ 1 ساعة
مالي شغل بالبنات بالطقاق ؛
بس صور المقاطع المقترحه بعد الفديو عييييب ؛
استغفر الله ~
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20584 ] نشر منذ 1 ساعة
صدق إنهن ناقصات عقل
يشدن وهو داعس بريك
الظاهر عاجبته الوضعيه
وجالس يكحححححل عيونه.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35005 ] نشر منذ 48 دقيقة
شدن حيلكن ..
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5006 ] نشر منذ 19 دقيقة
قله ادب وحياء😊😷