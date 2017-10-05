قبول استقالة حمد الصنيع وتعيين الشهري برئاسة لجنة الاحتراف

نواف السالم(صدى):

أصدر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، عادل بن محمد عزت عددا من القرارات وفق الصلاحيات الممنوحة له نظاما وبحسب ما تقتضيه مصلحة العمل، حيث جاءت القرارات على النحو التالي:

أولا: قبول استقالة عضو مجلس الإدارة حمد بن سليمان الصنيع من عضوية مجلس إدارة الاتحاد ومن رئاسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، اعتبارا من تاريخ 15/1/1439هـ.

ثانيا : تكليف معيض بن محمد الشهري برئاسة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين اعتبارا من تاريخ 15/1/1439هـ إلى حين تعيين رئيس للجنة.

وقدم سعادة رئيس الاتحاد شكره باسمه وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد للأستاذ حمد الصنيع، نظير جهوده طيلة فترة عمله في الاتحاد السعودي لكرة القدم.