تركي الدخيل: الروس يعرفون حجم المملكة جيدا

طلال الغامدي(صدى):

أكد تركي الدخيل مدير قناة العربية في تغريداته عبر حسابه بتويتر أن الروس يقدّرون زيارة أول ملك سعودي وهم يعرفون حجم المملكة اقتصاديا ودينيا وثقافيا.

وأوضح الدخيل بأن استقبال نائب بوتين شخصيا يعد سابقة بروتوكولية، منوها بأن الصين بحجمها وعلاقاتها الاستراتيجية مع روسيا فقد انتدبت نائب وزير روسي لاستقبال الرئيس الصيني.

وأشاد الدخيل بالاحتفاء الروسي والتكريم من قبل بوتين ويؤكد أهمية العلاقة بين البلدين، وما يؤكد ذلك هو حجم الاتفاقات المبرمة بين البلدين بين جهات حكومية وتجارية.

واختتم الدخيل تغريداته بأن السعودية نهجت منذ أكثر من عام ألا يستقبل الملك ضيوفه بالمطار إلا استثنائيا ويكتفى باستقبال ملكي بالديوان الملكي.