لأول مرة.. جامعة الإمام تكلف امرأة بمنصب ” عميد “

حمود العنزي(صدى):

كلف الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اليوم الخميس، الدكتورة موضى إبراهيم سليمان الدبيان، بعمادة مركز دراسات الطالبات بالجامعة.

وأوضحت الجامعة أن هذا التوجيه يأتي لأول مرة في تاريخها، إذ لم يحدث أن تولت امرأة قيادة عمادة مركز الطالبات، مشيرة في بيان رسمي، إلى أن العميدة الدكتورة موضى، تُعتبر من الكفاءات المتميزة التي أسهمت في تطوير الكثير من المجالات التي تهم الطالبات في العملية التعليمية والإدارية.