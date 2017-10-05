مرور الرياض يطيح بـ 5 شبان امتهنوا سرقة السيارات للتفحيط بها

سعيد العجل(صدى):

تمكنت فرق البحث والتحري بمرور الرياض من القبض على خمسة أشخاص (سعوديي الجنسية في العقد الثاني من العمر) إمتهنوا سرقة المركبات لغرض ممارسة التفحيط عليها في مواقع متعددة في مدينة الرياض وإتلاف بعضها بعد الإنتهاء منها حيث تم ذلك بعد توفيق الله من خلال متابعة مقاطع الفيديو المصورة وكذلك ماينشر في برامج السناب شات وغيره من البرامج ، وقد إتضح كذلك إستخدام بعضهم لمادة الحشيش المخدرة والتي وجد بحوزتهم منها أثناء عملية القبض التي تمت بعد كمين محكم شرق الرياض.

هذا وقد تم تسليم الأشخاص لجهة الإختصاص لإستكمال التحقيقات ومن ثم عرضهم على النيابة العامة.

كما تم حجز المركبات التي كانت بحوزتهم أثناء القبض تمهيداً لرفع البصمات والأثار الموجودة عليها.

الإدارة العامة للمرور تؤكد عزمها على الحزم وعدم التهاون مع كل ما يهدد سلامة الشارع العام مع تمنياتها للجميع بالسلامة الدائمة ..