بالفيديو و الصور.. أمن الدولة يضبط خلية إرهابية تتبنى أفكار داعش بالرياض
تمكنت رئاسة أمن الدولة، في عملية أمنية استباقية من الإطاحة بخلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في الخارج لتنفيذ مخططاته التي تستهدف أمن واستقرار المملكة، ومداهمة ثلاثة مواقع تابعة لهذه الخلية الأول منها عبارة عن استراحة تقع في حي الرمال شرقي مدينة الرياض وتحتوي على معمل لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة لاستخدامها في ارتكاب جرائمهم الإرهابية وكان بداخلها عنصر انتحاري.
وأقدم الانتحاري بعد محاصرة الموقع وتوجيه النداءات له بالاستسلام على تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف ما أدى إلى تناثر أشلائه داخل الاستراحة واشتعال النيران فيها وفي استراحة مجاورة لها.
أما الموقع الثاني فهو عبارة عن شقة سكنية تقع في حي نمار غربي مدينة الرياض وكان بداخلها أحد العناصر الإرهابية وبحوزته سلاح ناري، تحصن في إحدى الغرف رافضا تسليم نفسه لرجال الأمن الأمر الذي استوجب التعامل معه وفق مقتضيات الموقف لتحييد خطره والمحافظة على سلامة الموجودين بالمبنى، ما أسفر عن مقتله فيما لم يَصْب أي أحد من المقيمين أو المارة أو رجال الأمن بأي أذى ولله الحمد.
أما الموقع الثالث فهو عبارة عن إسطبل للخيل يقع في حي الغنامية بضاحية الحائر جنوبي مدينة الرياض استخدموه للتغطية والتموية على لقاءاتهم التنسيقية لأنشطتهم الإجرامية.
وبلغ عدد الذين قبض عليهم حتى الآن من عناصر هذه الخلية خمسة أشخاص تقتضي مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في الوقت الراهن.
وأسفرت العملية الأمنية وإجراءات التفتيش للمواقع التي جرى مداهمتها عن ضبط (سلاحي رشاش كلاشنكوف، وذخيرة حية، وأسلاك تستخدم في التشريك، وصواميل معدنية، ومواد كيمائية تستخدم في صناعة المتفجرات، وعبوات تحتوي على مياه مقطرة وسوائل حارقة ، وقوالب حديدية لاصقة بكميات كبيرة تستخدم كعبوات متفجرة )، فيما باشرت فرق الأدلة الجنائية مهامها في رفع أشلاء الانتحاري والآثار المتخلفة في المواقع الثلاثة وإجراء الفحوص المعملية لجميع المضبوطات.
ورئاسة أمن الدولة إذ تعلن عن تلك الوقائع لتبين حقيقة ما كان يخطط له أصحاب الفكر المنحرف من استهداف لهذه البلاد الطاهرة ومنهجها القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خدمةً لتنظيمات إرهابية في الخارج، ولتؤكد في الوقت ذاته أنها سوف تتصدى لهذه المخططات الإرهابية دون هوادة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20592 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يقوي عزايم رجال الأمن.
لا اله الا الله[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله هذي تدمر بلد كامل لو تستخدمت وتقتل مئات البشر الأبرياء استغفر الله واتوب اليه وضع خطير مره مره لكن لازم يعرفون الأسباب التي تخلي الانسان يوصل لهذي المرحلة يقتل نفسه ويقتل ناس بدون ذنب شيء لا يدخل العقل ومادام ماوصلو الشيء الي يجعلهم يعملون كذا ماعتقد ينتهون لعنهم الله
الواقع[ عدد التعليقات: 5265 ] نشر منذ 5 ساعات
القصاص القصاص من الخونة والعملاء اللهم رد كيدهم الى نحورهم حتى من رفضوا المناصحة ولازالوا على طغيانهم نرجوا إحالتهم للشرع وإنزال عقوبة الاعدام فيهم دون هوادة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35010 ] نشر منذ 5 ساعات
اقصبوهم بلا هواده ,,
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 5 ساعات
أنا مسلــــم والسلـــــم في وجدانـــــــــــي سَلْمــــاً من الإرهـــــــــاب والعــــــــــدوان
ربــي الســــلام تقدســـــــت أسمــــــــــاؤه ذو الفضـــل والإكـــــرام والإحســــــــــان
ومحمـــــد خيـــــر البريــــــة قدوتـــــــــي فبذكـــــره صلــــــى عليــــــه لسانـــــــــي
فــــي كـــــل يــــوم والســــلام تحيتـــــــي وبمثلـــــه أو زدتُ مـــــن حيانــــــــــــــي
دينــــي هـــو الإســلام ديـــــن محبـــــــــة ديــــــن السلامــــــــة سالـــــــم البنيــــــان
ديــــن المـــودة والتسامـــــح والهـــــــــدى شتــــــــان بيـن الحـــــــــق والبهتــــــــــان
يا رياض الإســــلام فــــاح عبيرهــــــــا يا مأمـــــــــن الملهـــــــوف والحيـــــــران
سلــــــــمٌ ســــــــلامٌ مسلــــــــمٌ ومسالّـــــــمٌ نبـــــــع السلامـــــةِ منطقـــــاً و معانــــــــي
دع عنــــك كـــل مشكـــــك ومخـــــــــــربٍ هـــذا كــــذوبُ وذاك ضــــل مكانــــــــــــــي
مـــا ضـــر مــــاء البحــــر لــو عكرتـــــــه مــا نفـــــع ضــــوء الشمــــس للعميــــــــان
ضـــــجّ الســـــؤال وقـــد تـــردد حائـــــــراً مـا بيــــن روض الفكـــــــر و الوجــــــــدان
يـا كـل مــن ركـــب السفينـــــة خارقـــــــــاً واستــــل سيــــف الجهــــل والعصيـــــــــان
يا كــل مـن سكـــب الدمـــــاء بأرضنـــــــــا ومضـــى يـــــــدك اللحـــــــم بالبنيــــــــــان
يا كــــــلّ مـن قتــــــل الرضيـــــع وأمـــــــه مـــن غيـــــر ما ذنـــــــبٍ ولا برهـــــــــــان
مـــاذا تقــــــول إذا دُعيـــــــتَ بموقـــــــــفٍ لجـــــــــواب مظلمــــــــــة مـــــن الديّــــــان
روميو[ عدد التعليقات: 673 ] نشر منذ 3 ساعات
عددهم خمسسسسه كثير الله المستعان
الله يسدد رميكم ياقواتنا السعوديه بارك الله فيكم
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5009 ] نشر منذ 1 ساعة
من يخون الوطن هذا هو أكبر عدو
العدو مشتري فكره ودافع فلوس
شوشوا فكرهم حتى علينا حقدو
امننا خط ن أحمرياضعوف النفوس
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4783 ] نشر منذ 1 ساعة
مالهم إلا الأملح لابارك الله فيهم .⚔⚔⚔.