خادمتان آسيويتان يعتديان بالضرب على مواطنة سعودية

حمود العنزي(صدى):

تعرضت مواطنة سعودية لاعتداء من قبل خادمتين آسيويتين ما أدى إلى إصابتها بكدمات.

وأكدت المواطنة السعودية أن شقيقتها استقدمت الخادمة الآسيوية ومنذ وصولها إلى المدينة المنورة وبعد مرور عدة أيام هربت الخادمة من المنزل، وتم إبلاغ الجهات المعنية بهروب الخادمة ليتم القبض عليها.

وقالت: ادعت الخادمة أنها مريضة ولا تشعر بالأمان، وطلبت من شقيقتي أن تعمل الخادمة في منزلي في الرياض ووافقت بذلك وانتقلت إلى الرياض منذ 4 أيام، وكانت الخادمة في بداية الأمر طبيعية وتمارس عملها بشكل طبيعي في منزلي وفوجئت أثناء عودتي من العمل بأنها متوقفة في مدخل الشقة وترغب الخروج وتلح وتصر في الخروج وتهددني بالهروب في حال عدم السماح لها بالخروج وهددتني باستخدام القوة وانضمت معها خادمتي التي تعمل منذ 4 سنوات.

وتابعت: تعرضت للهجوم من الخادمتين مما تسببت لي بعض الإصابات والكدمات، أثرها تقدمت ببلاغ بشرطة المعذر ضد الخادمتين وتم تسجيل البلاغ برقم 3900500166 واتخذت الإجراءات النظامية ضدهما.