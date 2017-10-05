خادمتان آسيويتان يعتديان بالضرب على مواطنة سعودية
تعرضت مواطنة سعودية لاعتداء من قبل خادمتين آسيويتين ما أدى إلى إصابتها بكدمات.
وأكدت المواطنة السعودية أن شقيقتها استقدمت الخادمة الآسيوية ومنذ وصولها إلى المدينة المنورة وبعد مرور عدة أيام هربت الخادمة من المنزل، وتم إبلاغ الجهات المعنية بهروب الخادمة ليتم القبض عليها.
وقالت: ادعت الخادمة أنها مريضة ولا تشعر بالأمان، وطلبت من شقيقتي أن تعمل الخادمة في منزلي في الرياض ووافقت بذلك وانتقلت إلى الرياض منذ 4 أيام، وكانت الخادمة في بداية الأمر طبيعية وتمارس عملها بشكل طبيعي في منزلي وفوجئت أثناء عودتي من العمل بأنها متوقفة في مدخل الشقة وترغب الخروج وتلح وتصر في الخروج وتهددني بالهروب في حال عدم السماح لها بالخروج وهددتني باستخدام القوة وانضمت معها خادمتي التي تعمل منذ 4 سنوات.
وتابعت: تعرضت للهجوم من الخادمتين مما تسببت لي بعض الإصابات والكدمات، أثرها تقدمت ببلاغ بشرطة المعذر ضد الخادمتين وتم تسجيل البلاغ برقم 3900500166 واتخذت الإجراءات النظامية ضدهما.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20584 ] نشر منذ 5 ساعات
الله يعين على مشاكل الخادمات
الي معنده شغاله مو مرتاح
والي عنده شغاله مو مرتاح
على قولة الكويتيين
وين ماتطقها
عوووووووووييييه🤔
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5085 ] نشر منذ 5 ساعات
اندنوسيات
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35005 ] نشر منذ 5 ساعات
هذي الخادمه فاسده ,, وانتِ جبيتيها لشقتك ، ياما جاب الغراب لامه ,,
,, من اول كان سفرتوها وسلمتي من شر تخريبها عليكي للخدامة الاولى ,, ينطبق عليكي المثل :
,, على نفسها جنت براقش ,, داوي جروحك يابراقش بين الشرطه ومكاتب التسفير والمحاكم ,,
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 479 ] نشر منذ 16 دقيقة
شقة خادم تين ماذبح الحريم الا المظاهر وبعض الرجال ديون شغالة سواق اعرف واحد مديون الزوجة لاتعمل لديه خادمة اقترض فيه رواتب متأخرة العذر ما ابي وجع راس من الزوجه ولله سكت بغيت افهمه ليش ماله داعي زوجته لا تشتكي من مرض بغيت اقولة يفسرة تفسير غلط لانه عزيز علي ٠
كثرة الأمراض عند النساء بسب قلة الحركة وكذلك السمنه من الخدم أكل نوم والخادمة صاحبة المنزل