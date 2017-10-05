سفير لندن بالجزائر يتجول بالشورت داخل مسجد

الجزائر(صدى):

أثارت زيارة سفير بريطانيا لدى الجزائر، أندرو نوبل، أحد المساجد بجنوب وسط البلاد جدلا على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ارتدائه ” الشورت ” ، الذي لا يتناسب مع حرمة المسجد.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى صورا للسفير البريطانى لدى الجزائر وهو داخل المسجد، مرتديا ” شورت ” ، وكان برفقة أحد الدعاة ومدير الثقافة لولاية المسيلة.

ونشر موقع ” التايمز ” البريطانى، اتهامه من قبل وسائل الاعلام الاجتماعية في الجزائر من عدم الاحترام للإسلام. قائلين ” هل يمكن للسفير البريطانى أن يزور البابا مع أفخاذ عارية؟ ” ، مطالبين السفير بتقديم الاعتذار.