سفير لندن بالجزائر يتجول بالشورت داخل مسجد
أثارت زيارة سفير بريطانيا لدى الجزائر، أندرو نوبل، أحد المساجد بجنوب وسط البلاد جدلا على مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ارتدائه ” الشورت ” ، الذي لا يتناسب مع حرمة المسجد.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى صورا للسفير البريطانى لدى الجزائر وهو داخل المسجد، مرتديا ” شورت ” ، وكان برفقة أحد الدعاة ومدير الثقافة لولاية المسيلة.
ونشر موقع ” التايمز ” البريطانى، اتهامه من قبل وسائل الاعلام الاجتماعية في الجزائر من عدم الاحترام للإسلام. قائلين ” هل يمكن للسفير البريطانى أن يزور البابا مع أفخاذ عارية؟ ” ، مطالبين السفير بتقديم الاعتذار.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 834 ] نشر منذ 36 دقيقة
المشكلة من أدارة المسجد أو المسئولين بالجزائر كان من المفترض لفت نظر السفير أن ارتدائه ” الشورت ” لا يتناسب مع حرمة المسجد قبل دخول المسجد.