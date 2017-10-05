بالفيديو.. أشباح داخل مدرسة عتيقة في أيرلندا

لندن(صدى):

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مصور بواسطة كاميرا للمراقبة في إحدى مدارس أيرلندا عتيقة الطراز.

حيث يظهر في المقطع حركة غير طبيعية بأحد أروقة المبنى و تحرك بآثاث المدرسة و تناثر بعض الكتب و الأوراق بشكل ملحوظ.

عندما لوحظت الحركة الغريبة داخل المدرسة في منتصف الليل هرع المسؤولون لتبين سببها ولم يكن هناك أي شيء.

نشرت إدارة المدرسة المقطع على صفحتها على الفيسبوك لتبين ما إن كان هناك أحد يمارس بعض الألاعيب أم أنه بالفعل بسبب الأشباح حيث أنها مدرسة عتيقة ولها تاريخ طويل.