رئيس الشباب: الكيان أهم من سامي الجابر

ماجد محمد(صدى):

رفض عبد الله القريني رئيس مجلس إدارة الشباب، ردود الفعل الغاضبة لدي البعض، عقب إقالة سامي الجابر من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بقلعة الليوث.

وقال رئيس الشباب: ” أوجه الشكر لسامي على ما قدّمه خلال الفترة السابقة، وسعداء بتواجده معنا لما يزيد عن موسم، وما قدّمه يشكر عليه، ويبقى الكيان الأهم ” .

وأضاف عبد الله القريني: ” الشباب بيت سامي الجابر، وبيت كل مواطن يرغب في خدمة النادي، وإن كان سامي لم يوفَّق، فهذه سنة الحياة، والتوفيق بيد الله، ونقول له حظًا أوفر، وهذا ليس تقليلًا من شأنه أبدًا ” .