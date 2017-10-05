بالفيديو.. عارضة أزياء : دونالد ترامب طلب مواعدتي ورفضت
صرحت عارضة الأزياء الأمريكية بروك شيلدز خلال لقاء لها بأحد البرامج التليفزيونية ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مواعدتها بعد طلاقه من مارلا مابلز عام 1999.
وقالت شيلدز ، أن ترامب طالب مواعدتها قائلا ” واعديني أنا أغنى رجل في أمريكا ” .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20566 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34999 ] نشر منذ 2 ساعتين
خيبكم الله يااهل الخنبات ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5000 ] نشر منذ 1 ساعة
واضح خبث ها الرئيس😣
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4762 ] نشر منذ 1 ساعة
🅒🅞🅞🅛 ــ 🅞🅚🅐🅨 .
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14826 ] نشر منذ 1 ساعة
هههه استغفر الله
ابوعلاوي[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة
اذكر بأنها ممثلة مشهوره وليست عارضة ازياء وكان يطلق عليها عذراء هوليود بس الكبر بان عليها كانت اول احلى
ابوعلاوي[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة
اذكر بأنها ممثلة مشهوره وليست عارضة ازياء وكان يطلق عليها عذراء هوليود بس الكبر بان عليها كانت اول احلى
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20566 ] نشر منذ 31 دقيقة
إيه صادقه
يقلون ترامب جلس يترجاها
ذابحه الشوق مسكين
مو محصل احد
وبعد ماعييت رجع يهيم ع وجهه فالشوارع ويشغل بلوتوث ف الحدايق
ماصدقوا على الله جمعوله كم قرش
وتزوج بها😂😂😂😂