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بالفيديو.. عارضة أزياء : دونالد ترامب طلب مواعدتي ورفضت

بالفيديو.. عارضة أزياء : دونالد ترامب طلب مواعدتي ورفضت
واشنطن(صدى):

صرحت عارضة الأزياء الأمريكية بروك شيلدز خلال لقاء لها بأحد البرامج التليفزيونية ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مواعدتها بعد طلاقه من مارلا مابلز عام 1999.

وقالت شيلدز ، أن ترامب طالب مواعدتها قائلا  ” واعديني أنا أغنى رجل في أمريكا ” .

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34999 ] نشر منذ 2 ساعتين

خيبكم الله يااهل الخنبات ,,

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة

اذكر بأنها ممثلة مشهوره وليست عارضة ازياء وكان يطلق عليها عذراء هوليود بس الكبر بان عليها كانت اول احلى

[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 1 ساعة

اذكر بأنها ممثلة مشهوره وليست عارضة ازياء وكان يطلق عليها عذراء هوليود بس الكبر بان عليها كانت اول احلى

[ عدد التعليقات: 20566 ] نشر منذ 31 دقيقة

إيه صادقه
يقلون ترامب جلس يترجاها
ذابحه الشوق مسكين
مو محصل احد
وبعد ماعييت رجع يهيم ع وجهه فالشوارع ويشغل بلوتوث ف الحدايق
ماصدقوا على الله جمعوله كم قرش
وتزوج بها😂😂😂😂

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