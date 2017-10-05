بالفيديو.. عارضة أزياء : دونالد ترامب طلب مواعدتي ورفضت

واشنطن(صدى):

صرحت عارضة الأزياء الأمريكية بروك شيلدز خلال لقاء لها بأحد البرامج التليفزيونية ، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب مواعدتها بعد طلاقه من مارلا مابلز عام 1999.

وقالت شيلدز ، أن ترامب طالب مواعدتها قائلا ” واعديني أنا أغنى رجل في أمريكا ” .