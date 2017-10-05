5 أخطاء لن يغفرها لك زوجك أحذريها

نورة الشهري(صدى):

الأخطاء بين الزوجين مستمرة استمرار الزواج، ولكن الحب الكبير الذي يجمعهما يساعدهما على المسامحة والمضي قدماً بعلاقتهما. ولكن، في بعض الأحيان يكون من الصعب تحقيق هذا الأمر، فما هي أبرز الأخطاء التى لا يغفرها الرجل لزوجته؟ اليكِ الاجابة.

عدم الوقوف إلى جانبه في الأوقات الصعبة

يرغب الرجل أن تكون زوجته إلى جانبه في مختلف اللحظات السعيدة، ولكنه أيضاً يحتاجها في الظروف الصعبة التي قد يمرّ بها، لأنها تكون الشخص الأقرب إليه. فمتى وجدها بعيدة عنه في الأزمات، فهو لن يغفر لها تخلّيها عنه.

محاولتها لتغييره

لكل شخص طباعه الخاصة، منها الإيجابي ومنها السلبي، وعلى الجميع تقبّل الآخر كما هو، خصوصاً بين الزوجين. لذا فإن الرجل الذي يلاحظ أن زوجته تسعى إلى تغيير كل ما يفكر به أو كل ما يقوم به، فهو سيشك بحبها له، ولن يغفر لها هذه المحاولات. فهو يريد من زوجته أن تتقبّله على طبيعته.

خيانتها له

الخيانة من أبشع الأمور التي يمكن أن تحصل بين الزوجين، وكما أن المرأة لا تغفر للزوج خيانته، كذلك الرجل، لن يغفر لزوجته فعلتها هذه. وقد يكون وقعها أصعب على الرجل، إذ إنه يشعر بالإهانة الشديدة وأن زوجته لا تحبه ولا ترى فيه الشخص المناسب لها.

عدم إحترام أهله

من الأخطاء التي لا يغفرها الرجل لزوجته هي إهانتها لأهله وعدم إحترام عائلته، فبالنسبة إلى الرجل تعتبر العائلة مهمة جداً، لذا فهو يأمل أن تلقى أسرته الإحترام الكامل، خصوصاً من زوجته، كونها باتت فرداً منهم. لذا فهو لا يسامح إن أهانت المراة والديه وأقاربه.

عدم إحترامه وتقديره

أيضاً من الأخطاء التي لا يغفرها الرجل لزوجته هي عدم احترامه وتقديره خصوصاً في المجتمع، حيث تسخر منه أو تعامله بطريقة دونية. فهذه الطريقة تسيء إلى سمعة الرجل التي يريد الحفاظ عليها.