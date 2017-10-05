بالصور.. أوهمها بالحب ثم أجبرها على ممارسة الدعارة

أمستردام(صدى):

أقدم شاب ينتمي لمجموعة من المجرمين على خداع فتاة أنه يحبها ، ثم قدمها لأصدقاءه ليجبروها على العمل في الدعارة .

حيث نشرت الشرطة الهولندية صورًا للفتاة التي تعرّضت للعنف والتعذيب الجسدي، ولفت الى أنّ أحد الرجال العاملين بالدعارة أوهمها في الحب، واصطحبها معه الى هولندا، حيثُ أجبرت على ممارسة الدعارة.