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بالصور.. أوهمها بالحب ثم أجبرها على ممارسة الدعارة

بالصور.. أوهمها بالحب ثم أجبرها على ممارسة الدعارة
أمستردام(صدى):

أقدم شاب ينتمي لمجموعة من المجرمين على خداع فتاة أنه يحبها ، ثم قدمها لأصدقاءه ليجبروها على العمل في الدعارة .

حيث نشرت الشرطة الهولندية صورًا للفتاة التي تعرّضت للعنف والتعذيب الجسدي، ولفت الى أنّ أحد الرجال العاملين بالدعارة أوهمها في الحب، واصطحبها معه الى هولندا، حيثُ أجبرت على ممارسة الدعارة.

 


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34999 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي حياة الإنفلات ,,

,, كلكم صيع ضيع لايقين لبعضكم وطباعكم النجسه لايقه عليكم ,,

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