بالصور.. أوهمها بالحب ثم أجبرها على ممارسة الدعارة
أقدم شاب ينتمي لمجموعة من المجرمين على خداع فتاة أنه يحبها ، ثم قدمها لأصدقاءه ليجبروها على العمل في الدعارة .
حيث نشرت الشرطة الهولندية صورًا للفتاة التي تعرّضت للعنف والتعذيب الجسدي، ولفت الى أنّ أحد الرجال العاملين بالدعارة أوهمها في الحب، واصطحبها معه الى هولندا، حيثُ أجبرت على ممارسة الدعارة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20566 ] نشر منذ 3 ساعات
😱😱
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4762 ] نشر منذ 2 ساعتين
مسكينه الله يكون في عونها .😡😡.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19646 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله المستعان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34999 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي حياة الإنفلات ,,
,, كلكم صيع ضيع لايقين لبعضكم وطباعكم النجسه لايقه عليكم ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14826 ] نشر منذ 1 ساعة
أعوذ بالله الصور تخوف
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20566 ] نشر منذ 28 دقيقة
معليكم منها
اصلآ اوروبا ماتفرق بين الحب والدعارة
كلها تصب في ⬛️واحد🤗🤗🤗