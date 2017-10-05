رأي المختصين في سيكولوجية زعيم كوريا الشمالية

بيونج يانج(صدى):

قام محللون استخباراتيون بأجراء تقارير ومعهم بالضرورة خبراء في رسم صورة و خريطة نفسانية للرئيس الكوري الشمالي.

ومن المصادر العامة للمعلومات عن التخصص تأتي وحدة دراسة الشخصية في السياسة (يو إس بي بي)، وهو مشروع بحثي يترأسه أستاذ علم النفس أوبري إملمان. يعرض موقع ” يو إس بي بي ” صفحة مخصصة لشخصية كيم جونغ-أون، والتي يتم تحديثها بشكل متقطع كلما توافر مزيد من المعلومات عنه.

كان التقييم المبدئي للفريق، الذي نشر في إبريل 2013، هو أن كيم زعيم متعاون، يتميز بصفات مثل القدرة على الاتفاق، والجاذبية، والاحتياج للحصول على القبول على المستوى الدولي.

وخلص فريق علماء النفس إلى أن شخصية كيم لا تتسق مع استمرار كوريا الشمالية في القتال، الأمر الذي دفع البعض آنذاك للتساؤل عما إذا كان هناك شخص آخر يدير كوريا الشمالية فعلا وأن كيم لا علاقة له بمقادير الأمور في بيونغ يانغ؟.

كان هذا الملف النفسي لبقا تماما، ولكن يبدو بالتأكيد أنه كان يعج بالأخطاء في النتائج والاستدلالات.