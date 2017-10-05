فتاة جديدة تتهم سعد لمجرد بالاعتداء عليها
لاحقت لعنة الاغتصاب المطرب المغربي سعد لمجرد ، حيث اتهمته فتاة جديدة بمحاولة اغتصابها.
وأكد مصدر قضائي في تصريحه لموقع “ هسبرس ” المغربي، أن فتاة جديدة، تبلغ من العمر 28 عاماً، تتهم “ لمجرد ” بمحاولة اغتصابها.
من جهة أخرى، أوضح المصدر أن “ لمجرد ” لم يحصل على حكم بالبراءة حتى الآن، حسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام، وإنما ما زال يخضع للمحاكمة، حتى العرض على قاضي التحقيق في 28 أكتوبر الجاري.
ويخضع “ لمجرد ” للمحاكمة بتهمة العنف الجنسي؛ لاتهام فتاة فرنسية له بمحاولة اغتصابها في أحد فنادق باريس.
وأُفرج عن “ لمجرد ” بصورة مؤقتة مع إلزامه ارتداء سوار إلكتروني لتعقُّب تحركاته، مع عدم السماح له بمغادرة الأراضي الفرنسية.
وزعمت فتاة أميركية محاولة “ لمجرد ” اغتصابها في 2010 بحي بروكلين في مدينة نيويورك الأميركية، غير أنها تنازلت عن الدعوى القضائية في عام 2016، بحسب CNN.
رااايق[ عدد التعليقات: 2742 ] نشر منذ 12 دقيقة
هذا صار سفاح ههههههه
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شكلة بيخيس في فرنسا وسجونها.. خل اللحين يفيدك .. المعلم ..!!
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قال أيش قال أنت معلم هع هع هههههههههه