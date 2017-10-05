فتاة جديدة تتهم سعد لمجرد بالاعتداء عليها

مليكة فؤاد(صدى):

لاحقت لعنة الاغتصاب المطرب المغربي سعد لمجرد ، حيث اتهمته فتاة جديدة بمحاولة اغتصابها.

وأكد مصدر قضائي في تصريحه لموقع “ هسبرس ” المغربي، أن فتاة جديدة، تبلغ من العمر 28 عاماً، تتهم “ لمجرد ” بمحاولة اغتصابها.

من جهة أخرى، أوضح المصدر أن “ لمجرد ” لم يحصل على حكم بالبراءة حتى الآن، حسب ما نشرته بعض وسائل الإعلام، وإنما ما زال يخضع للمحاكمة، حتى العرض على قاضي التحقيق في 28 أكتوبر الجاري.

ويخضع “ لمجرد ” للمحاكمة بتهمة العنف الجنسي؛ لاتهام فتاة فرنسية له بمحاولة اغتصابها في أحد فنادق باريس.

وأُفرج عن “ لمجرد ” بصورة مؤقتة مع إلزامه ارتداء سوار إلكتروني لتعقُّب تحركاته، مع عدم السماح له بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وزعمت فتاة أميركية محاولة “ لمجرد ” اغتصابها في 2010 بحي بروكلين في مدينة نيويورك الأميركية، غير أنها تنازلت عن الدعوى القضائية في عام 2016، بحسب CNN.