8 شروط للمرأة في عقد الزواج منها أحقية فسخ العقد

القاهرة(صدى):

صرح مصدر قضائي بمحكمة الأسرة بمدينة نصر في مصر ، أن الكثر من النساء لا يعلمن أن لديهن الحق في وضع شروط في عقد الزواج، وتكون إلزاما على الزوج قانونا وشرعا، وإن لم يفِ بها يحق للزوجة فسخ العقد، ويكون في هذه الحالة للزوجة الحق في المطالبة بجميع حقوقها.

وقال ، إن هناك 8 شروط وضعها المشرع يحق للمرأة كتابتها في عقد الزواج وهي:

تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها مرة ثانية، وألا يمنعها من العمل، وأن تكون العصمة في يدها، وألا يجبرها على ترك بلدها، وعدم سفره خارج البلاد إلا بصحبتها، وتأمين مسكن خاص مستقل عن أهل الزوج، وأن تعود إليها ملكية الشقة والأثاث في حالة الطلاق، وحقها في امتلاك المهر وأن تتصرف به كما تشاء.