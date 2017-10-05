واقعة هزت قلوب المصريين.. وفاة شاب ساجدً في المسجد
توفى شاب مصري يبلغ من العمر 18 عاماً أمس الأربعاء وقد كان حديث مواقع التواصل طوال الساعات القليلة الماضية وتلقى دعوات وإعجاب المصريين وترحمهم فيما احتشد الآلاف للمشاركة في جنازته بمسقط راْسه في مدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية شمال مصر.
والشاب سامح أيمن الصويني عثر عليه المصلون بمسجد حفيظ بالإبراهيمية متوفيا أثناء سجوده في الصلاة معهم بالمسجد وتبين بعد انتهاء تأديتهم لصلاة العصر أن الشاب مازال ساجدا وبفحصه اكتشفوا أنه فارق الحياة.
وتلقى مأمور مركز الإبراهيمية بلاغا بوفاة سامح أيمن الصويني ” 18 عامًا “، طالب ثانوي أثناء صلاته في مسجد حفيظ. وأكدت التحريات التي قام بها ضباط المركز أن الشاب أثناء سجوده لم يتحرك بالرغم من انتهاء الصلاة وبالكشف عليه وجد أنه فارق الحياة إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.
وقال أقارب وجيران الشاب إنه يحفظ القرآن الكريم كاملاً وأحاديث نبوية كثيرة وكان ينهي أي حديث أو مكالمة هاتفية مع الجميع بدعاء اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
المعشوق[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 13 ساعة
لاحول ولاقوة إلابالله الله يرحمه ويصبر اهله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35008 ] نشر منذ 13 ساعة
ماشاء الله تبارك الله ,, اللهم اغفر له واحسن عزاء اهله ، وارزقنا اللهم حسن الخاتمه ,, آمين ,,
وسيم ٢٠٠٠[ عدد التعليقات: 860 ] نشر منذ 13 ساعة
اللهم اني اسالك حسن الختام امين
بعيد الهقاوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 13 ساعة
لا اله الا الله
اللهم انا نسألك حسن الخاتمة
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19656 ] نشر منذ 13 ساعة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 11 ساعة
ما شاء الله ❤️
الله يتوفانا مثله 😭
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5006 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يرحمه ونسآله حسن الخاتمه❤
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يرحمه ويغفر له
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4772 ] نشر منذ 10 ساعات
لاحول ولاقوة إلابالله الله يرحــمه ويغــمد روحــه الجــنه .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20591 ] نشر منذ 10 ساعات
آمين🤗
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5085 ] نشر منذ 7 ساعات
اللهم احسن خاتمتنا
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 5085 ] نشر منذ 7 ساعات
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنات النعيم
محمداالعتيبي[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 24 دقيقة
يالله حسن الخاتمه
الله يرحمه