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  3. لقاء طريف بين مذيع وصاحب مزرعة دواجن

لقاء طريف بين مذيع وصاحب مزرعة دواجن




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 35010 ] نشر منذ 22 ساعة

مهسترين ,,

,, واللي يضحك يقلد صياح الديك .. الصراحه مناسب جداً ,,

[ عدد التعليقات: 4801 ] نشر منذ 2 ساعتين

بــــــعد هـالمكــاكــاة مـابـاقــي إلا يبــــــيض .🥚🥚🥚.🐔🐓🐔🐓.
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زين إن اللـــقاء مع صاحب مزرعة دواجن ما كان مع صاحب مزرعة حمير .
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😂ههههههههه😄.ههههههههه😆.ههههههههه😜.ههههههههه.😂

[ عدد التعليقات: 2913 ] نشر منذ 60 دقيقة

بركات الشريف
واعرف ترا ان الحر لارافق الديك = لازم يعاعى مثل معاعاه الادياك

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