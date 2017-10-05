لقاء طريف بين مذيع وصاحب مزرعة دواجن

الجمعة 6
أكتوبر
مهسترين ,,
,, واللي يضحك يقلد صياح الديك .. الصراحه مناسب جداً ,,
يكاكي مكاكاة الادياك
بــــــعد هـالمكــاكــاة مـابـاقــي إلا يبــــــيض .🥚🥚🥚.🐔🐓🐔🐓.
.
زين إن اللـــقاء مع صاحب مزرعة دواجن ما كان مع صاحب مزرعة حمير .
.
😂ههههههههه😄.ههههههههه😆.ههههههههه😜.ههههههههه.😂
بركات الشريف
واعرف ترا ان الحر لارافق الديك = لازم يعاعى مثل معاعاه الادياك
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ابو محمد[ عدد التعليقات: 35010 ] نشر منذ 22 ساعة
مهسترين ,,
,, واللي يضحك يقلد صياح الديك .. الصراحه مناسب جداً ,,
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2913 ] نشر منذ 2 ساعتين
يكاكي مكاكاة الادياك
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4801 ] نشر منذ 2 ساعتين
بــــــعد هـالمكــاكــاة مـابـاقــي إلا يبــــــيض .🥚🥚🥚.🐔🐓🐔🐓.
.
زين إن اللـــقاء مع صاحب مزرعة دواجن ما كان مع صاحب مزرعة حمير .
.
😂ههههههههه😄.ههههههههه😆.ههههههههه😜.ههههههههه.😂
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 2913 ] نشر منذ 60 دقيقة
بركات الشريف
واعرف ترا ان الحر لارافق الديك = لازم يعاعى مثل معاعاه الادياك