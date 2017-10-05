المُعلم المعجمي أخفى فكره المتطرف ليهرب إلى قطر

نايف السالم(صدى):

قال بعض من زملاء المعلم يحيى المعجمي الذي قامت وزارة التعليم بطي قيده بسبب تطاوله على رموز الدولة، أنه نجح في إخفاء فكره المتشدد إلى أن جاءته الفرصة وهرب إلى قطر.

يذكر أن وزارة التعليم قد أعلنت قبل يومين طي قيد المعلم يحيى المعجمي بعد تأكدها من تطاوله على بعض رموز الدولة عبر تغريدات له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”.