إصابة عاملين إثر سقوط مقذوفات حوثية على العارضة

حسن الجعفري(صدى):

أصيب مقيمان من الجنسية البنجلاديشية، وتَضَرّر عدد من المنازل جراء سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقها الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة العارضة.

وأكد المقدم يحيى عبدالله القحطاني المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان أن فِرَق الدفاع المدني باشرت، صباح اليوم الخميس، بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة العارضة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية باشرت نقل المصابين إلى المستشفى، وتنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات.