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سجن رجل وزوجته ضربا طفلهما الرضيع حتى الموت

سجن رجل وزوجته ضربا طفلهما الرضيع حتى الموت
المنامة(صدى):

قضت محكمة الأستئناف الجنائية الأولى في البحرين ، بسجن رجل بحريني 7 سنوات ، وزوجته سنه واحدة بدلاً من 3 سنوات لتقصيرهما في العناية بطفل رضيع وحرمانه من الحليب .

وكان أقدم رجل بحريني على قتل طفله الرضيع بالتعاون مع زوجته التي تحمل جنسية بلد خليجي ، حيث قاما بضرب الطفل الذي يبلغ شهره الثالث والذي أنجبته زوجته السورية، حتى تسببا بوفاته.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 34935 ] نشر منذ 15 دقيقة

لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 688 ] نشر منذ 12 دقيقة

مستحيل تكنون بشر والله
الله المستعان

[ عدد التعليقات: 688 ] نشر منذ 11 دقيقة

مستحيل تكونون
بشر والله
مستحيل
الله المستعان

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