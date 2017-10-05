سجن رجل وزوجته ضربا طفلهما الرضيع حتى الموت

المنامة(صدى):

قضت محكمة الأستئناف الجنائية الأولى في البحرين ، بسجن رجل بحريني 7 سنوات ، وزوجته سنه واحدة بدلاً من 3 سنوات لتقصيرهما في العناية بطفل رضيع وحرمانه من الحليب .

وكان أقدم رجل بحريني على قتل طفله الرضيع بالتعاون مع زوجته التي تحمل جنسية بلد خليجي ، حيث قاما بضرب الطفل الذي يبلغ شهره الثالث والذي أنجبته زوجته السورية، حتى تسببا بوفاته.