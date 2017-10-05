سجن رجل وزوجته ضربا طفلهما الرضيع حتى الموت
قضت محكمة الأستئناف الجنائية الأولى في البحرين ، بسجن رجل بحريني 7 سنوات ، وزوجته سنه واحدة بدلاً من 3 سنوات لتقصيرهما في العناية بطفل رضيع وحرمانه من الحليب .
وكان أقدم رجل بحريني على قتل طفله الرضيع بالتعاون مع زوجته التي تحمل جنسية بلد خليجي ، حيث قاما بضرب الطفل الذي يبلغ شهره الثالث والذي أنجبته زوجته السورية، حتى تسببا بوفاته.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 34935 ] نشر منذ 15 دقيقة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 688 ] نشر منذ 12 دقيقة
مستحيل تكنون بشر والله
الله المستعان
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 688 ] نشر منذ 11 دقيقة
مستحيل تكونون
بشر والله
مستحيل
الله المستعان