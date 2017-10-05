بالفيديو.. شرطي يطلق النار على فنان أثناء تصوير مشهد سرقة بنك

واشنطن(صدى):

تجري شرطة ولاية أنديانا الأمريكية، تحقيقاً بعد أن قامت الشرطة بإطلاق النار في مدينة كراوفوردسفيل غربى انديانا، على أحد الممثلين السينمائيين أثناء تصوير مشهد سرقة على بنك، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.

وأكدت شرطة الولاية أن شرطة كراوفوردسفيل كانت تستجيب لتقرير عن سرقة محتملة، في شركة “ باكستب بريوينغ ” مساء الثلاثاء عندما تم إطلاق النار على الممثل جيم داف.

وكان داف يرتدي قناعاً للتزلج ويحمل بندقية أثناء مغادرته الشركة وهي مصنع للجعة، في حين ترك الضباط وراءه.

وطلبت منه الشرطة إلقاء سلاحه، لكنه بدلاً عن ذلك توجه نحوهم، ما جعل أحد الضباط يقوم بتصويب النار باتجاهه لكنها أخطأت الطريق إلى دوف.

وتبع ذلك بحسب ما ذكرت الشرطة أن دوف أسقط البندقية ونزع القناع عن وجهه، وأخبر الضباط أنهم كانوا يصورون مشهداً سينمائياً من فيلم. وتقول الشرطة إن شركة الإنتاج ومصنع الجعة لم تتقدماً بإخطار للشرطة أو تبلغا الشركات الأخرى المجاورة قبل التصوير.