نيو لوك أمل العوضي..

الخميس 5
أكتوبر
استغفر الله
حلووو بس قصير 😐😍
وش بقي. ما ظهر. والغريب. ذبحونا هالممثلين والممثلات الشرف والامانة. وهم عفن. . أنا. مستغرب ازواجهن. كيف يرضون. بافعالهن. وشرفهن واختلاطهن. ووراء الغرف المظلمة. وما. الله به عليم.
👎😷
الله يسترنا ولايبلانا
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محمد[ عدد التعليقات: 2083 ] نشر منذ 10 ساعات
استغفر الله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14826 ] نشر منذ 7 ساعات
حلووو بس قصير 😐😍
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1455 ] نشر منذ 4 ساعات
وش بقي. ما ظهر. والغريب. ذبحونا هالممثلين والممثلات الشرف والامانة. وهم عفن. . أنا. مستغرب ازواجهن. كيف يرضون. بافعالهن. وشرفهن واختلاطهن. ووراء الغرف المظلمة. وما. الله به عليم.
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5950 ] نشر منذ 2 ساعتين
👎😷
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5005 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يسترنا ولايبلانا