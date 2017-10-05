بالصور.. فوز حارس أمن في معركة مع ثعبان ضخم

جاكرتا(صدى):

دخل حارس أمن في مستشفى محلي في منطقة اندراجيري هولو ريجسني شمال غرب أندونيسيا ، في قتال مميت مع ثعبان ضخم طوله أمتار وفاز في النهاية.

و كان حارس الأمن البالغ من العمر 37 عاما يركب دراجته متجها إلى منزله عندما اعترض ثعبان ضخم طريق اثنين من المارة.

وحاول الشاب الشجاع الإمساك بالثعبان، لكنه قام بعض ذراعه، ثم دخلا في معركة شرسة، وتمكن من قتل الثعبان في النهاية، فيما أصيب الشاب بجروح عميقة في ذراعه اليسرى وفي يده، وقام سكان المنطقة بربط الثعبان في شجرة بعد قتله.