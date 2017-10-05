بالصور.. شاب يثير ضجة بصور والدته الحسناء
أشعل شاب ضجة عبر موقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشره صور احتفاله بعيد ميلاد والدته الـ 50، وتبدو وكأنها حبيبته وليست أمه.
أظهرت الصور ، شابًا يحتفل بعيد والدته التي بلغت من عمرها 50 عامًا، التي خطفت الأنظار برشاقتها وجمالها والتي اعتقد البعض أنها حبيبة الشاب وليست أمه.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 19656 ] نشر منذ 17 ساعة
سبحان الله كأنهم اخوان
الدسك22[ عدد التعليقات: 228 ] نشر منذ 17 ساعة
بالله عمرها 50سنة
تعالوا معي هنا اللي عمرها 50سنة في دول الخليج عامة اقصد امهاتنا الله يعطيهم الصحة والعافية امين
مقارنة لايكمن تجد ام 50سنة عندنا هنا بهده الرشاقة وتقبلوا مروري
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1538 ] نشر منذ 17 ساعة
الله يخليلك امك ويخليك لامك وما فيه داعي لاثارة الضجه
(قبلك من اثار ضجه واختفى الله يستر عليه)
المر[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 17 ساعة
لا فيه لكن قليل هاذي سالمه من الامراض والشقا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 2288 ] نشر منذ 17 ساعة
سبحان الله ……… الاعتناء بالصحه هي الفيصل
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 694 ] نشر منذ 17 ساعة
المحافظة ع البدن شرط اساسي
نوعية الغذاء ليس أي غداء
التمارين الرياضية خاصة بعد صلاة الفجر
نصف ساعة
الفواكه النوم المبكر
البعد عن جميع انواع الكحول والمخدرات
واهم شيئ لنا ك مسلمين الاستقامة ع طاعة الله تعالى
مخافة الله
المعشوق[ عدد التعليقات: 116 ] نشر منذ 17 ساعة
سبحان الله والحمد لله
ali[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 17 ساعة
ماودك تزوجني اياها مسيار واصير عمك
نهار السلام[ عدد التعليقات: 642 ] نشر منذ 17 ساعة
لعلها لم تتعرف بعد على المفاطيح والكبسات . . !
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 20591 ] نشر منذ 16 ساعة
سبحان الله الناس تتقدم باالعمر وتكبر وتهرم
وهذي هرمون العمر عندها
طاااااااااق ريوووووووووس
تحسسسسسسسه في نزووووووووول
ماشاءالله عليها
تنولد وتموت مثل مهي🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 694 ] نشر منذ 16 ساعة
لا تغر نكم زينتها
الحمد لله ع نعمة الاسلام
ففي الصحيحين: أن عمر بن الخطاب دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان جالسًا على حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أَدَم([10]) حشوها ليف وإن عند رجليه قَرَظًا([11]) مضبورا([12]) وعند رأسه أُهبًا([13]) معلقة .
قال عمر : فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت .
فقال: ” ما يبكيك ؟” .
فقلت : يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة “([14]).
فلا غرابة في ذلك البتة .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 4772 ] نشر منذ 15 ساعة
. طـــــــــــــــــــــــ♥‿♥ــــــــــــــــــــــــيب .
جميل[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 15 ساعة
ماشاءالله
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 56 ] نشر منذ 15 ساعة
واضح فوتر شورب وهذي زوجته
ماتنطلي علينا ذا الخرابيط صرنا نفهم بالفاس بك والفوترشورب
قبل شهر واحداً من عيال ابومشعل مسوي صوره ل بومشعل انه معرس وجالس مع عروسته وراح ورها لأم مشعل وقامت الدنيا في بيت ابو مشعل والسبه ولده المقرود زعلن على ابوه معيي يشتري له جنوط لددتسنه الجديد
لكن ماقصر ابومشعل وجلده لين عض الأرض وقالي السالفه وقلت له والله انك غشيم يابومشعل دامها جتك وقالت لك طلقني كنت طلقتها ورتحت والله ان العزوبييه زينه لا فيها قروشه ولا وجع راس ودام بطاريتك طافيه عقب ماصار عمرك ٦٦ سنه وش تبي فيها لكن وش تسوي هذي عقول الناس في ناس تحب جلادها الله المستعان
ابو محمد[ عدد التعليقات: 35008 ] نشر منذ 14 ساعة
الرجال فرحان بأمه والسنه الجديده ,,
,, كل بعقله راضي ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14827 ] نشر منذ 14 ساعة
ابداً مو واضح 😆
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5006 ] نشر منذ 10 ساعات
سبحان الله مو باين تلقونه من الآكل النباتي😂😁😊
المر[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 7 ساعات
الاكل الجيد والنوم الكافي والرياضه السهله
🇸🇦 IS 🇸🇦[ عدد التعليقات: 5950 ] نشر منذ 6 ساعات
وين هي ووين الجمال كانها قطو القرني 😂😂😂
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9520 ] نشر منذ 17 دقيقة
والله انا اللي عمري خمسين 😂😂😂😭😭😭💔💔