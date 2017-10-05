بالصور.. شاب يثير ضجة بصور والدته الحسناء

متابعات(صدى):

أشعل شاب ضجة عبر موقع التواصل الأجتماعي ، عقب نشره صور احتفاله بعيد ميلاد والدته الـ 50، وتبدو وكأنها حبيبته وليست أمه.

أظهرت الصور ، شابًا يحتفل بعيد والدته التي بلغت من عمرها 50 عامًا، التي خطفت الأنظار برشاقتها وجمالها والتي اعتقد البعض أنها حبيبة الشاب وليست أمه.