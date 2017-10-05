توزيع 1000 وحدة بنظام البيع على الخريطة شمال الرياض
شرعت وزارة الإسكان في توزيع نحو 1000 وحدة سكنية على مستحقي الدعم السكني بشمال مدينة الرياض، بنظام البيع على الخريطة، تتراوح أسعارها بين 250 – 700 ألف ريال كحد أقصى.
وقال مسؤول بوزارة الإسكان، أن هذه الوحدات التي يجري توزيعها للمستحقين تأتي ضمن 5 آلاف وحدة تباع في الأسبوع الأول لانطلاق معرض البيع على الخريطة في الرياض.
وأشار المسؤول،إلى أن الوزارة أطلقت 12 معرضاً في أنحاء المملكة، لعرض 30 ألف وحدة سكنية، تُباع بنظام البيع على الخريطة لمستحقي الدعم السكني.
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 19 دقيقة
مافي شمال الرياض
فيه اقصى جنوب غرب الرياض في البر خلف سجن الحاير والتشاليح
وفيه شرق الرياض في البر على طريق الدمام خلف محطة هلا لو تنسى باب الشارع مفتوح ترجع تلقى بعير ياكل من المزهرية اللي بالصالة
ويبونهن ب٧٠٠ ثلاث غرف وصالة سلامات